بعد واقعتي ولادة.. وكيل «صحة الشرقية» يشيد بمرفق إسعاف المحافظة

أثنى الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، على التعاون الوثيق بين مديرية الشئون الصحية بالشرقية، وفرع هيئة الإسعاف بالمحافظة، مؤكدا الدور الحيوي والمهم لمرفق الإسعاف، في الحفاظ على أرواح المرضى والمصابين، مشيدا بجهود رجال هيئة الإسعاف بالشرقية، والاستجابة السريعة في التعامل مع البلاغات والاستغاثات، وما يقدمونه من أداء متميز وواجب وطني ومسئولية إنسانية تجاه المرضى والمصابين.

إنقاذ سيدتين وضعتا طفليهما بالإسعاف

أشاد وكيل وزارة الصحة، بمساعدة مسعفي الشرقية لسيدتين في ولادة مفاجئة بسيارة الإسعاف، في واقعتين متتاليين الأسبوع الماضي، قبل تمكنهما من الوصول إلى المستشفى، حيث تلقى الخط الساخن التابع لهيئة الإسعاف المصرية 123، استغاثة هاتفية بوجود حالة ولادة طارئة بنطاق قرية الطحاوية بمركز أبو حماد، في ساعة متأخرة من الليل، الأمر الذي أعقبه مباشرة توجيه أقرب سيارة لموقع الاستغاثة، كود 1363 بقيادة السيد حسن، والمسعف محمد عبدالحميد، وهرعت على الفور وفي ثواني معدودة لنجدة الأم وتوجيهها لمستشفى أبوحماد المركزي.

وأثناء نقلها للمستشفى، فوجئ المسعف بظهور أعراض الولادة الطبيعية، وأن الأم بدأت في وضع مولودها بالفعل، فجرى إيقاف السيارة على جانب الطريق، وتم التعامل الفوري مع الحالة، حيث بدأ في طمأنة الأم وتهدئتها، وإرشادها بحذر شديد حتى وضعت الأم مولودها بشكل طبيعي تماما، وتم عمل الإفاقة للمولود والاطمئنان على العلامات الحيوية له، وأعقب ذلك شروع المسعف في قطع الحبل السري، وتجفيف الطفل وتحفيزه، والتأكد من انتظام تنفسه بشكل طبيعي، ثم التوجه بالأم إلى مستشفى أبوحماد المركزي.

تفاصيل الولادة الثانية داخل سيارة إسعاف

كما تكرر ذلك أيضا في اليوم الثاني من الواقعة الأولى، أثناء توجيه سيارة كود 2867 من أسطول مرفق الإسعاف بالمحافظة، والبالغ 161 سيارة، لموقع الاستغاثة بقرية الشبانات مركز الزقازيق، بقيادة محمد فاروق، والمسعف رضا السيد، وأثناء نقل الأم إلى مستشفى الأحرار التعليمي بالزقازيق، فوجئ أيضا المسعف بظهور أعراض الولادة الطبيعية، وتم التعامل الفوري مع الحالة، ومن ثم المولود، والتأكد من تنفسه بشكل طبيعي، وتوجيه الأم والطفل بعد ذلك لمستشفى الأحرار التعليمي.

وأكد الدكتور هشام مسعود، أن تلك الوقائع تبرهن بشكل عملي على نجاح المنظومة الإسعافية المصرية، في مواكبة نهج الدولة لتقديم خدمات للمواطن ترقى للمستوى العالمي، مشيداً بما قدمه أبطال الواقعتان من مثال وقدوة ووصولوهما لموقع الاستغاثة في غضون دقائق معدودة، وتمكنهم من احتواء الموقف رغم صعوبة ودقة الواقعة، مقدماً الشكر وشهادات التقدير لهما ولمدير مرفق الإسعاف بالمحافظة، ومشرفي الزقازيق وأبوحماد، نظراً لجهودهم المخلصة في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين بمحافظة الشرقية.

وكرم وكيل وزارة الصحة رئيس هيئة الإسعاف بمحافظة الشرقية والمسعفين، لجهودهم المخلصة في أداء عملهم، فهم يمثلون حائط الصد في مواجهة الحوادث والأخطار، ويقدمون خدمات جليلة للمواطنين في استقبال الجرحى والمصابين، ومد يد العون لهم في تقديم الدعم الصحي والمعنوي، لحين نقلهم للمستشفيات العلاجية.