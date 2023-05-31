كيف استعدت مطروح لامتحانات الثانوية العامة؟.. سيارات إسعاف وخبز مدعم

وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بتكثيف الاستعدادات قبل انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى 2022/ 2023 في الثاني عشر من يونيو المقبل، وواصل عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، جولاته للجهات المعنية خلال المرحلة النهائية قبل انطلاق الامتحانات.

وزار «شحاتة» مديرية التموين، والتقى المهندسة هند مساعد وكيل الوزارة، واستعرض خلال اللقاء الاستعدادات النهائية قبل انطلاق امتحانات الثانوية، والدعم اللوجيستي الذي يقدمه التموين لتوفير الخبز المدعم لجميع منتدبي الامتحانات في 16 استراحة حكومية بكافة مراكز ومدن المحافظة.

خبز مدعم لمنتدبي امتحانات الثانوية العامة في مطروح

وأكدت وكيل وزارة التموين في مطروح، اليوم، خلال اللقاء على تعاونها لتقديم كافة أوجه الدعم لتعليم مطروح، خلال انعقاد امتحانات الثانوية العامة.

توفير سيارات إسعاف في امتحانات الثانوية العامة

ومن ناحية أخرى، التقى وكيل تعليم مطروح بالدكتور مصطفى أشرف، مدير مرفق إسعاف مطروح، لاستعراض آخر الاستعدادات قبل انطلاق امتحانات الثانوية العامة والدعم اللوجيستي الذي يقدمه المرفق الخدمي لتعليم مطروح، وتعيين تمركزات ثابتة من سيارات الإسعاف أمام اللجان الامتحانية بكافة مدن ومراكز المحافظة، لضمان التعامل الصحي الأمثل مع أي حالات طارئة لأبنائنا الطلاب خلال أداء الامتحانات.

13 سيارة إسعاف في محيط لجان الثانوية العامة

وأوضح مدير مرفق الإسعاف بمطروح لـ«الوطن»، أنه تم تخصيص 13 سيارة إسعاف للامتحانات، بواقع سيارة في محيط كل لجنة للحالات الطارئة، وتستمر عملها على مدار الإمتحانات.