فيلم «Elemental» يحقق 48 مليون دولار بعد 4 أيام من العرض بالولايات المتحدة

احتل فيلم الرسوم المتحركة «Elemental» المركز الثالث في قائمة الإيرادات اليومية في اليوم الرابع لطرحه في السينمات الأمريكية، محققا إيرادات بلغت 3.8 ملايين دولار، ليصل إجمالي ما حققه الفيلم خلال تلك الفترة لـ 48.3 مليون دولار، من بينهم 33 مليون دولار في شباك التذاكر المحلي و15 مليون دولار من السوق الخارجي.

حقق الفيلم في أول أيامه بالسينمات المحلية إيرادات بلغت 11.8 مليون دولار، وتراجعت في اليوم التالي لـ 9.8 ملايين دولار، واستمر التراجع لليوم الثالث بـ 7.9 ملايين دولار، وتراجع بنسبة 51% في اليوم الرابع الذي سجل فيه 3.8 ملايين دولار،، وفقًا لموقع «موجو بوكس أوفيس».

تفاصيل فيلم «Elemental»

تدور أحداث فيلم «Elemental» في عالم تسكنه عناصر مجسمة من الطبيعة، وتتبع القصة عنصر النار وعنصر الماء، اللذان يلتقيان ويقعان في الحب بعد استدعائهما بسبب حادث سباكة في أحد المتاجر، وهو من بطولة أصوات: ليا لويس ومامودو آثي وروني ديل كارمن وشيلا أومي وويندي ماكليندون كوفي وكاثرين أوهارا، ومن إخراج بيتر سون