عمرو يوسف: لم أشعر بالقلق من المقارنة بين «الكتيبة 101» و«الاختيار»

قال الفنان عمرو يوسف، إنّه لم يشعر بالخوف من المقارنة بين مسلسل «الكتيبة 101» الذي عرض في موسم دراما رمضان الماضي، وبين سلسلة الاختيار التي حققت نجاحا كبيرا على مدار السنوات الثلاث الماضية، متابعا: «الكتيبة مختلف تماما عن الاختيار بأجزائه الثلاثة، الذي شارك فى بطولته نجوم كبار ومحبوبون، وحققوا نجاحا كبيرا».

عمرو يوسف: مسلسل الكتيبة 101 كان تحديا صعبا لنا

وأضاف عمرو يوسف لـ«الوطن»، أنّ المسلسل كان تحديا صعبا بالنسبة لنا، لنقدم عملا مختلفا ويعتبر خطوة للأمام عما تم تقديمه، لافتا إلى أنّ الجزء الثالث من «الاختيار» كان وثائقيا أكثر وبه مساحة من الشرح: «ذهبنا إلى اتجاه مختلف، فذهبنا إلى الدراما من أحداث مترابطة، شخصيات عديدة ولها الخط الدرامي الخاص بها، وتطرقنا إلى جميع الجوانب وليس عن بطولات رجال الجيش فقط، حيث تطرقنا إلى قصص الحب في حياتهم، علاقتهم بعائلاتهم وقادتهم، وحياتهم بشكل كامل فيها أكشن ودراما وكوميديا ورومانسية، وأعتقد أنّه جذب الناس بشكل كبير».

وتابع: «عندما بدأت العمل على المسلسل لم أتعامل معه كعمل وطني، قرأته كعمل درامي لا بد أن يكون جذابا للمشاهد، فبطولات الجيش معروفة لمن يريد البحث عنها من خلال مجموعة كبيرة من الوثائق والأعمال التسجيلية، وطالما أقدم دراما تليفزيونية لا بد أن تكون في إطار التشويق والإثارة، وتكون نهاية الحلقات جاذبة حتى ينتظر المشاهد الحلقة الجديدة، والفرق عن الأعمال الأخرى أنّني أقدم مسلسل أكشن عن أحداث حقيقية حدثت بالفعل في فترة من تاريخ مصر بين 2014 حتى 2016».