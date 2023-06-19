«تعليم مطروح»: تدشين أول نادي سيكولوجي لتقديم الدعم النفسي للطلاب

أكد عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، أن توجيه عام التربية النفسية دشن نادي سيكولوجي للدعم النفسي لطلاب المدارس، وجرى اختيار مقر النادي بمدرسة السادات الابتدائية بحي الشروق، ويعد خدمة مجانية للطلبة، مع تعظيم الاستفادة من غرف المصادر المعرفية بالمدارس المدعومة من منظمة اليونيسيف.

تدشين النادي السيكولوجي

وقالت أسماء خطاب، موجه عام التربية النفسية بتعليم مطروح، إن تدشين النادي السيكولوجي يأتي انطلاقاً من شعار أنه لا سعادة بدون الصحة النفسية، وإيماناً بدور وأهمية التربية النفسية، والتي تهدف إلى تنمية شخصية الطلاب في جوانبها المختلفة، الجسمية والعقلية والنفسية والاجتماعية والخلقية وغيرها، لتحقيق التوافق النفسي والتكيف الاجتماعي.

انطلاق أنشطة النادي اليوم

وأضافت في بيان، أن المبادرة النفسية بإنشاء النادي تأتي حرصا على سلامة أبنائنا الطلاب من منطلق أن الصحة النفسية لا تقل أهمية عن الصحة الجسدية من أجل ذلك كله يقدم تعليم محافظة مطروح، في سابقة هي الأولى من نوعها، وتحت إشراف توجيه عام التربية النفسية، خدمات مختلفة ومتنوعة من خلال النادي السيكولوجي.

وبدأت أنشطة النادي المختلفة اعتبارا من يوم الأحد وعلى مدار الإجازة الصيفية بمدرسة السادات الابتدائية بحي الشروق، حيث تقدم الخدمات للطلاب وأسرهم في المراحل العمرية المختلفة، شاملة تنمية المهارات وتطوير الذات من خلال طرح الموضوعات المرتبطة بالمرحلة العمرية بتقديم جلسات إرشادية وورش عمل عن استثمار وقت الفراغ ومخاطر الألعاب الإلكترونية وعد الغضب وتقبل الآخر والتخطيط للعام الدراسي الجديد.

كما تتضمن الأنشطة جلسات تعديل سلوك لتغيير الأنماط السلوكية غير المرغوبة من خلال استراتيجيات وفنيات تعديل السلوك الخوف والغضب والعناد والعزلة والعدوان، وغيرها من المشكلات السلوكية، مع ممارسة بعض الأنشطة والألعاب السيكولوجية لتنمية المهارات، وتطبيق مقاييس واختبارات ستانفورد بيينيه الصورة الخامسة لقياس نسبة الذكاء.

خدمات النادي لأولياء الأمور

وأوضحت أن الخدمات التي تقدم من خلال النادي السيكولوجي لأولياء الأمور تتمثل في الرد على الاستشارات وتقديم النصائح والإرشادات للتعامل مع الأبناء في المراحل العمرية المختلفة وتوجيه ولي الأمر للتعامل مع المشكلات بأسلوب تربوي بعيدا عن أساليب العقاب البدني، مضيفة أن الخدمات الداعمة تقدم من خلال فريق من الأخصائيين النفسيين بمدارس إدارة مطروح، وبإشراف توجيه التربيه النفسية.