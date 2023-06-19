حصاد دور الانعقاد الثالث لمجلس الشيوخ.. 9 مشروعات قوانين و17 طلب مناقشة

أكد التقرير الصادر عن الأمانة العامة لمجلس الشيوخ، بشأن حصاد دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الأول عن مناقشة المجلس لعدد 9 مشروعات قوانين وإحالتها لمجلس النواب، و17 طلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة حول التعامل مع ظاهرة تغير المناخ والتحول الرقمي، وتحسين الوضع السياحي، واستعادة الدور الخاص بقصور الثقافة.

حصاد مجلس الشيوخ

كما تضمن تقرير حصاد مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، عن دور الانعقاد الثالث، عدد الاجتماعات التي عقدتها اللجان النوعية بالمجلس والذي بلغ إجماليها نحو 773 اجتماعا بواقع 920 ساعة عمل و53 دقيقة.

التقرير الاحصائي لمجلس الشيوخ

وتضمن التقرير الاحصائي لمجلس الشيوخ عن دور الانعقاد الثالث، مشاركة 21 وزيرا من وزراء حكومة المهندس مصطفى مدبولي, خلال فعاليات الجلسات العامة واللجان النوعية.

وجاء في التقرير أن اجتماعات اللجان النوعية جاءت بمعدل 49 اجتماعا للجنة التشريعية، ولجنة المالية والاستثمار 69 اجتماعا، والإفريقية 67، والدفاع والأمن القومي 61 اجتماعا، والمشروعات الصغيرة 57 اجتماعا، والطاقة والبيئة 59، والنقل 85، والتعليم 53 اجتماعا والشباب والرياضة 56، والصحة 82 اجتماعا، والزراعة 74 اجتماعا، والسياحة والآثار 53 اجتماعا، والشئون الدينية 50 اجتماعا.

وأعلن مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، فض دور الانعقاد العادي الثالث للمجلس، وخلال الجلسة وافق المجلس، على إحالة التقارير الصادرة عن اللجان النوعية، للحكومة لتنفيذ ما ورد فيها من توصيات، كما وافق المجلس على تفويض مكتب المجلس، لاتخاذ ما يلزم بشأن التقارير التي لم تنته اللجان النوعية من مناقشتها.