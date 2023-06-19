سجن 6 متهمين باستعراض القوة في حلوان

عاقبت محكمة جنايات القاهرة الجديدة المنعقدة في التجمع الخامس، اليوم، 6 متهمين باستعراض القوة ضد ومقاومة السلطات في كمين 15 مايو، بالسجن من 3 إلى 10 سنوات.

المشدد لمدة 10 سنوات للمتهم الأول

وجاء منطوق الحكم بمعاقبة متهم بالسجن المشدد لمدة 10سنوات وتغريمه 20 ألف جنيه ووضعه تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، ومعاقبة 4 آخرين بالمشدد لمدة 6 سنوات وتغريم كل منهم مبلغ مالي 20 ألف جنيه، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 3 سنوات، كما عاقبت متهما بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وتغريمه 20 ألف جنيه ووضعه تحت مراقبة الشرطة لمدة عام.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق راشد، ومحمد أحمد صبري.

استعراض القوة ضد موظف

وحسب ما جاء في أوراق القضية، فإن المتهمين «ر.ح، مالك مكتب لنقل وتوزيع المواد البترولية»، «ع.ع، مدير وشريك شركة للاستيراد والتصدير»، «ر.ص، مالك شركة مواد بترولية»، «ر.ح، مالك شركة نقل وتوريدات بترولية»، «ر.ي، مالك ومدير شركة»، «م.ع، مالك معرض لتجارة السيارات» في دائرة قسم شرطة 15 مايو، استعراضوا القوة ضد موظف عام.

وأضافت أوراق القضية، أن المتهمين لوحوا بالعنف ضد المجني عليه «م.ح»، وهو ما أثار الرعب في نفسه وألحق الأذى به، وكان ذلك مقابل امتناعه عن أداء عمل من أعمال وظيفته.