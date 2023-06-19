«شوجر دادي» يتصدر إيرادات الأفلام.. واستمرار عرضه في عيد الأضحي

تصّدر فيلم «شوجر دادي» بطولة ليلى علوي، إيرادات دور العرض، أمس، محتلا المرتبة الأولى بين الأفلام المنافسة الـ7 الأخرى، وتفوق على فيلمي «يوم 13» بطولة أحمد داوود، وفيلم «رهبة» بطولة أحمد الفيشاوي.

إجمالي إيرادات «شوجر دادي» بطولة ليلى علوي

وحققت ليلى علوي بفيلمها «شوجر دادي» إيرادات وصلت إلى 176 ألف جنيه، أمس، في دور العرض، حسبما أكد الموزع السينمائي محمود الدفراوي، لـ«الوطن»، ومن المقرر أن يستمر عرض الفيلم حتى موسم عيد الأضحي المقبل.

أبطال فيلم «شوجر دادي»

المخرج محمود كريم، استطاع أن يخلق توليفة كوميدية خاصة جمعت بين ليلى علوي، وبيومي فؤاد من خلال فيلم شوجر دادي، ويشارك في بطولة العمل كل من حمدي الميرغني، تامر هجرس، محمد محمود، مي الغيطي، فرح الزاهد، مصطفى غريب، جوهرة، تأليف لؤي السيد، إخراج محمود كريم.

في إطار لايت كوميدي، تدور أحداث فيلم شوجر دادي، ويتطرق إلى الأزمات التي يعيشها البعض في منتصف العمر وما يترتب عليها من مواقف صعبة.