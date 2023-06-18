410 آلاف جنيه إيرادات 8 أفلام في السينما خلال يوم.. «شوجر دادي» يتصدر

حققت 8 أفلام إيرادات، أمس السبت، قُدرت بـ410 آلاف و112 جنيها، وتصدّر القائمة فيلم «شوجر دادي» بـ183 ألفا و106 جنيهات، وذلك بحسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

و«شوجر دادي» بطولة ليلى علوي وبيومي فؤاد وتامر هجرس وحمدي الميرغني ومحمد محمود ومي الغيطي وفرح الزاهد ومصطفى غريب وجوهرة.

8 أفلام في السينما حاليًا

وجاء في المركز الثاني فيلم «يوم 13»، بإيرادات 130 ألفا و989 جنيها في شباك تذاكر السينما أمس السبت، والعمل من بطولة أحمد داود ودينا الشربيني وشريف منير، وفي المركز الثالث فيلم «بعد الشر» بطولة علي ربيع وأس أس بإيرادات 42 ألفا و856 جنيها.

المركزان الرابع والخامس

واحتل المركز الرابع فيلم «هارلي» بطولة محمد رمضان ومي عمر بإيرادات 25 ألفا و118 جنيها، وفي المركز الخامس فيلم «رهبة» بطولة أحمد الفيشاوي ونسرين أمين، بإيرادات 24 ألفا و388 جنيها.

المراكز الأخيرة

وفي المركز السادس جاء فيلم «ابن الحاج أحمد» بإيرادات 2615 جنيها، بطولة شيكو ورحمة أحمد وصبري فواز، وفي المركز السابع فيلم «19 ب» بطولة سيد رجب وناهد السباعي، بـ636 جنيها، وفي المركز الثامن والأخير فيلم «مغامرات كوكو» بـ404 جنيهات.