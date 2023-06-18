183 ألف جنيه إيرادات فيلم شوجر دادي بدور العرض في يوم واحد

حقق فيلم شوجر دادي، إيرادات في شباك تذاكر السينما أمس السبت تقدر بـ 183 ألف و106 جنيهًا، ويتصدر قائمة الإيرادات اليومية التي تضم 8 أفلام، وتجاوت حصيلة إيراداته منذ انطلاق عرضه بالسينما على مدار الأسابيع الثلاثة الماضية حاجز الـ 5 مليون جنيه، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

أبطال فيلم شوجر دادي

فيلم شوجر دادي بطولة ليلى علوي، تامر هجرس، وبيومي فؤاد، وحمدي الميرغني، ومحمد محمود، ومي الغيطي، وفرح الزاهد، ومصطفى غريب، وجوهرة، من تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم، وسبق والتقيا المؤلف والمخرج مع الثلاثي ليلى علوي وبيومي فؤاد وحمدي الميرغني عام 2021 من خلال فيلم ماما حامل.

قصة الفيلم

تدور قصة فيلم شوجر دادي في إطار لايت كوميدي، من خلال المواقف التي تتفجر بسبب أزمة منتصف العمر بين زوجين وزهما بيومي فؤاد وليلى علوي، الأمر الذي يهدد استقرار الأسرة، ومحاولات إنقاذها بشتى الطرق.

أفلام السينما

وتضم خريطة السينما حاليًا بخلاف شوجر دادي، وأفلام هارلي، ويوم 13، وابن الحاج أحمد، وبعد الشر، ورهبة، ومن الأفلام المهددة بالسحب بسبب انخفاض إيراداتها 19 ب، ومغامرات كوكو.