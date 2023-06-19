«مصيف بلطيم» تستقبل أكاديميات كرة القدم لتنظيم معسكرات الموسم الجديد

تستقبل مدينة مصيف بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، خلال موسم الصيف، العديد من أكاديميات كرة القدم لعمل معسكرات استعداداً للموسم الجديد، بالإضافة إلى فرق الجوالة من كل الأندية ومراكز الشباب.

ملاعب مصيف بلطيم

ويوجد بمصيف بلطيم ملعب كرة قدم قانوني نجيل طبيعي على شاطئ البحر مباشرةً، وعدد 2 ملعب خماسي، وعدد 2 ملعب شاطئي، وذلك لاتساع مساحة الشاطئ التي تُساعد في التدريبات.

استقبال أكاديميات كرة القدم لعمل معسكرات

وقال هيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم، إنّ مدينة مصيف بلطيم بدأت في استقبال العديد من أكاديميات كرة القدم لعمل معسكرات استعدادا للموسم الجديد، فضلاً عن توافد فرق الجوالة، بالتزامن مع بدء موسم صيف 2023.

استمرار حملات نظافة شواطئ المدينة المختلفة

وأكد «عطية»، استمرار حملات نظافة شواطئ المدينة المختلفة، والتي شملت تشغيل ماكينة تنظيف الشواطئ، وتسوية وتمهيد طريق الوصول للشاطئ، ورفع الناتج اليومي من القمامة من الشوارع الرئيسية والشوارع الداخلية والكورنيش والميادين، بجانب إزالة الحشائش ورفع المخلفات ونقلها للمقلب العمومي.

تقليم الأشجار بالمداخل

وأوضح «عطية»، أنّ أعمال تقليم الأشجار بالمداخل وتجهيز وصيانة الحدائق العامة مستمرة، حيث تشمل الأعمال نظافة شاملة للحدائق، وقص وتهذيب الأشجار، وري الحدائق العامة ومداخل المدينة، وقص وتسوية النجيل الطبيعي.

مدينة مصيف بلطيم

الجدير بالذكر، أنّ مدينة مصيف بلطيم تضم 6 شواطئ، هي «الفنار، والنرجس، والزهراء، والسلام، والأمل، والفيروز»، بطول 11 كيلومترًا على ساحل البحر المتوسط، وهي أكثر مناطق مصر تطرفاً إلى الشمال بطول 40 كيلو في عرض البحر المتوسط، وتستقبل أكثر من 3 ملايين زائر خلال موسم الصيف.