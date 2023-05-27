«البغددة».. أول تعاون لجوزيف عطية مع عزيز الشافعي

يخوض النجم اللبناني جوزيف عطية، تجربة غنائية جديدة باللهجة المصرية، والتي تعيده للجمهور المصري؛ إذ يتعاون مع الشاعر والملحن عزيز الشافعي للمرة الأولى.

تفاصيل أغنية «البغددة»

وانتهى جوزيف مؤخرا من تسجيل أغنية جديدة بعنوان «البغددة»، من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع موسيقي للموزع وسام عبد المنعم، من إنتاج شركة ستار سيستم بلبنان.

وطرح جوزيف عطية، اليوم السبت، التيزر الدعائي الأول للأغنية عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، في تمام الساعة السادسة مساءً، ومن المقرر طرحها خلال أيام على المنصات الموسيقية المختلفة كافة واليوتيوب.

جوزيف عطية يطرح أغنية «كون»

يذكر أن عطيه قد طرح مؤخرا أغنية «كون»، من كلمات رامي شلهوب، وألحان جمال ياسين ورامي شلهوب، وتوزيع جمال ياسين.

وجرى تصوير الأغنية تحت قيادة المخرج سامي بساط، في أجواء رومانسية، فيما كانت آخر أغنيات جوزيف باللهجة المصرية بعنوان «وحداني»، من كلمات أخو مريم، وألحان محمد رحيم، وتوزيع موسيقي جمال ياسين.