«الفنية العسكرية» تتلقى مقترحات الحاضنة التكنولوجية للأطراف الصناعية

تعلن الكلية الفنية العسكرية بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، بدء تلقي المقترحات البحثية والمشروعات الخاصة بالأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية وتكنولوجيا الكراسي المتحركة من الجامعات المصرية والمراكز البحثية والجهات التصنيعية لصالح الحاضنة التكنولوجية للأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية في دورتها الأولى بالكلية الفنية العسكرية من خلال البريد الإلكتروني (TIPO@mtc.edu.eg) في موعد غايته شهر.

وسيتم دراسة المقترحات البحثية المقدمة وإختيار الواعد منها لرعايته وتمويله تمويلاً كاملاً لمدة عام قابل للتجديد وبحد أقصى ثلاث سنوات.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بإنشاء مجمع صناعى للأجهزة التعويضية لذوى القدرات الخاصة، وذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تقديم كل أوجه الدعم والرعاية لأبناء الوطن من ذوي الهمم بالتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة المصرية؛ لتوفير الحياة الكريمة لهم.