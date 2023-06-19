إجراء أول 6 عمليات مياه بيضاء مجانا في «رمد طهطا» بسوهاج

أعلن اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، عن بدء مستشفى رمد طهطا في إجراء عمليات المياه البيضاء للمواطنين على نفقة الدولة، وتم بالفعل إجراء أول 6 عمليات بالمجان، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، وخطة المحافظة بالتعاون مع وزارة الصحة، لتقديم أفضل مستوى من الرعاية الصحية للمواطنين.

مستشفى الرمد بسوهاج ضمن المنظومة الطبية

ومن جانبه قال الدكتور سامي النجار، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، إن هذه الخطوة هي نقطة البدء لدخول مستشفى رمد طهطا في منظومة عمل القضاء على قوائم الانتظار، تماشيا مع توجيهات القيادة السياسية، مشيرا لما تشهده محافظة سوهاج خلال الآونة الأخيرة من تطور ملحوظ في القطاع الطبي على مستوى المنشآت والخدمات المقدمة للمواطنين.

مشروعات صحية في سوهاج

وفي إطار آخر، نفذت المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة» عدة مشروعات بالمنظومة الصحية بمحافظة سوهاج، بينها 8 مستشفيات كبرى منها مستشفى المراغة المركزي، أكبر مستشفى مركزي بسوهاج وتضم وحدة تدريب للأطباء، فضلا عن مستشفى العسيرات وبرديس بالمنشأة والبلينا.