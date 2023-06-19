آخر صورة للفنان مصطفى درويش قبل رحيله.. جمعته مع آسر ياسين

كشفت الجهة المنتجة لفيلم «شماريخ» للمخرج عمرو سلامة، وبطولة الثنائي آسر ياسين وأمينة خليل، عن آخر صورة للفنان الراحل مصطفى درويش الذي وافته المنية، قبل أسابيع عدة، إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة أودت بحياته.

ولم يُمهل القدر مصطفى درويش لاستكمال تصوير دوره بالفيلم، حيث استقر المخرج والسيناريست عمرو سلامة على إجراء تعديلات بدور مصطفى درويش، بحيث يبقى على وجوده في الفيلم دون الاستعانة ببديل، وذلك وفقاً لما أكده مصدر من داخل الفيلم لـ«الوطن».

صناع الشماريخ يستأنفون تصويره

واستأنف صناع الفيلم تصويره، قبل أيام، بعد فترة من التوقف، خاصة مع مرور آسر ياسين بحالة نفسية سيئة حزناً على رحيل مصطفى درويش، والذي حرص على توديعه بحضور جنازته وإلقاء نظره الوداع علي جثمانه قبل أن يوارى الثري داخل مدافن أسرته.

أبطال فيلم الشماريخ

ويشارك في بطولة فيلم «شماريخ» خالد الصاوي، محمد ثروت، آدم الشرقاوي وكوكبة من النجوم، من تأليف وإخراج عمرو سلامة.