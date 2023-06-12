تكريم خاص للفنان الراحل مصطفى درويش بحفل كأس إنرجي للدراما

احتفل راديو إنرجي بنجوم دراما رمضان، الذين فازوا باستفتاء الجمهور ولجنة تحكيم برنامج كأس انرجي للدراما.

وشهد الحفل تكريما خاصا للفنان الراحل مصطفى درويش على ما قدمه خلال مشواره الفني، وخاصة في الموسم الرمضاني الماضي بـ4 أعمال مختلفة.

وحضر الحفل عدد كبير من نجوم الفن؛ منهم دياب، أروى جودة، والسيناريست تامر حبيب، الفنان أحمد عبدالوهاب والطفل عمر شريف والفنان أحمد السعدني والفنانة مي كساب، والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة ومذيعي الراديو.

تصويت الجمهور يتمتع بالشفافية الكاملة

من جانبها، قالت عايدة سعودي مدير عام الراديو، إن تصويت الجمهور يتمتع بالشفافية الكاملة، ووجهت الشكر للجمهور وللنجوم على ما قدموه خلال شهر رمضان من أعمال درامية.

وقال الدكتور وليد مصطفى، إن القائمين على المحطة لا يتدخلون في التصويت أو طريقته، بجانب عدم التدخل في أعمال لجنة التحكيم، موجها الشكر للنجوم على ما تم تقديمه خلال شهر رمضان من أعمال ناجحة.

وقال محمد طارق، مقدم كأس انرجي للدراما، إن الموسم السابع للبرنامج شهد منافسة قوية في نسب التصويت واختيار الأفضل.