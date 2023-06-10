7 معلومات عن فيلم 5 جولات.. آخر أعمال مصطفى درويش

يترقب الجمهور ووصناع فيلم 5 جولات، تحديد موعد عرضه بدور السينما، خصوصًا بعد الانتهاء من تصويره منذ نحو 6 شهور، ويظهر فيه الفنان مصطفى درويش، والذي شارك فيه قبل وفاته المفاجئة في شهر مايو الماضي، ومن ثم يعد من الأعمال السينمائية التي شارك بها ولن يرى خروجها للنور.

فيلم 5 جولات يجمع جيل الشباب والكبار

وتستعرض «الوطن» أبرز المعلومات عن فيلم 5 جولات المرتقب عرضه ببالسينما، وذلك من خلال السطور التالية:

- يشارك في بطولته عدد من نجوم الشباب أبرزهم آدم الشرقاوي، نور خالد النبوي، داليا شوقي، إلى جانب الفنان ماجد المصري، وعايدة الأيوبي، ومصطفى درويش، مطرب الراب آر سينك.

- الفيلم تأليف محمد عبدالمعطي ويحيى علام، إخراج مازن أشرف.

- تم الانتهاء من تصويره في شهر نوفمبر الماضي.

يناقش قضايا الـ MMA والراب باتلز

- يعد 5 جولات أول فيلم عربي يتطرق إلى رياضة الـ MMA، فضلًا عن «الراب باتلز» وما يواجهه الشباب من أزمات وتحديات.

أول مشاركة فنية للمطربة عايدة الأيوبي

- أول مرة للمطربة عايدة الأيوبي تشارك بالتمثيل في عمل فني.

- تصوير مشاهد الفيلم كانت بين محافظتي القاهرة والإسكندرية، ودولة المجر.

- أول تجربة إخراجية لـ مازن أشرف، وعدة جديدة للكاتب محمد عبدالمعطي للسينما بعد 3 سنوات من المشاركة في فيلم الفلوس مع تامر حسني عام 2019.