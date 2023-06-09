40 يوما على وفاة مصطفى درويش.. عملان يعرضان له بالسينما ولن يراهما

40 يومًا مرت على وفاة الفنان الشاب مصطفى درويش، الذى رحل بشكل مفاجئ في الأول من شهر مايو الماضي عن عمر ناهز الـ43 عامًا باعتباره من مواليد 11 يناير عام 1980، الأمر الذي شكّل صدمة لجمهوره وأصدقاzه بالوسط الفني، خاصةً أن الفقيد كان متفاعلًا مع متابعيه عبر حساباته بالسوشيال ميديا قبل وفاته بساعات، ولم يشكُ من أي أمراض سوى انزعاجه من عدم النوم والاكتفاء منه لفترات طويلة.

الذكرى الـ 40 لوفاة مصطفى درويش

وأحيا هاني درويش شقيق مصطفى درويش، الذكرى الـ40 لوفاته عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، طالبًا من متابعيه ضرورة الدعاء له: «40 يومًا على وفاته.. متنسوش مصطفى درويش في دعائكم».

فيلم شماريخ

وتوجد أعمال فنية شارك بها مصطفى درويش لن يراها، ومن المقرر أن تخرج للنور بعد وفاته ومن المرتقب عرضها في السينما قريبًا، أبرزها فيلم شماريخ، مع آسر ياسين وأمينة خليل وخالد الصاوي وأدم الشرقاوي ومحمد ثروت، تأليف وإخراج عمرو سلامة.

فيلم 5 جولات

كما شارك مصطفى درويش قبل وفاته في فيلم 5 جولات، والذي يقوم ببطولته مجموعة من الشباب أبرزهم نور خالد النبوي، آدم الشرقاوي، بسنت شوقي، ماجد المصري، عايدة الأيوبي، سيناريو وحوار محمد عبدالمعطي ويحيى علام، وإخراج مازن أشرف.