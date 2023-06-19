محافظ الإسكندرية يلتقي سفيرة النرويج لبحث سبل التعاون المشترك

استقبل اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم في مكتبه، هيلدا كليمتسدال، سفير دولة النرويج بالقاهرة؛ لتعزيز سبل التعاون المشترك بين الجانبين.

ورحب محافظ الإسكندرية بالسفيرة، مشيرا إلى أن العلاقات التي تربط البلدين قديمة وجيدة، معربا عن اهتمامه بزيادة التبادل التجاري والاقتصادي والسياحي بين الجانبين، كما أكد على أن الإسكندرية لديها العديد من مقومات الجذب السياحي.

سفيرة النرويج: الإسكندرية تاريخها عريق

وأعربت سفيرة النرويج عن إعجابها بمدينة الإسكندرية وانبهارها الكبير بتاريخها العريق، موضحة أنها ليست المرة الأولى التي تزورها ولن تكون الأخيرة، مضيفة أنها ستزور مكتبة الإسكندرية لاحقا، حيث أن لها مكانة مميزة لديها، خاصة أن الشركة التي قامت بتصميم المكتبة نرويجية.

مواجهة التغيرات المناخية في الإسكندرية

وخلال اللقاء أكد «الشريف» على أن الدولة المصرية مهتمة بالمشروعات الخضراء بشكل كبير، وذلك للحد من مخاطر التغييرات مناخية، خاصة بمدينة الإسكندرية.

ومن جانبها، أشارت السفيرة إلى أنها ستلتقي بممثلي عدد من الشركات النرويجية المهتمة بالهيدروجين الأخضر والوقود الأخضر للسفن، لافتة إلى أن مصر لا بد أن تكون مركزا لهذه المشاريع نظرا لموقعها الجغرافي المتميز ووجود قناة السويس بها.