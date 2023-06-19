تحرير 59 محضرا تموينيا في حملات مكثفة على الأسواق والمخابز بالبحيرة

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، برئاسة مجدي الخضر، وتحت إشراف محمد عبد العال، وكيل المديرية، عدة حملات تموينية على المخابز والأسواق بمراكز كوم حمادة وأبو المطامير ودمنهور وإدكو ومدينة النوبارية.

حملات تموينية في البحيرة

وأسفرت الحملات التموينية عن ضبط الآتي:

- مخبز لإنتاجه الخبز ناقص الوزن بمقدار 22 جراما للرغيف الواحد، وجار تطبيق لائحة الجزاءات عليه وغلقه لمدة شهر، مع توفير حصة الخبز للمواطنين.

- 12 مخبزا لإنتاجها الخبز ناقص الوزن، و5 مخابز قامت بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، كما تم تحرير 5 محاضر عدم إعلان عن مواعيد التشغيل.

- ضبط كمية من السلع الغذائية منتهية الصلاحية.

- ضبط 6 جزارين قاموا بالذبح خارج المجازر الحكومية.

- تحرير 5 محاضر بيع بأزيد من السعر الرسمي.

- تحرير 14 محضر عدم إعلان عن الأسعار.

- تحرير محضرين غلق في مواعيد العمل الرسمية.

- تحرير 9 محاضر بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي.

تكثيف الحملات التموينية

ومن جانبها، أكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، على تكثيف الحملات التموينية على المخابز والأسواق والمحلات والمصانع غير المرخصة لمكافحة الغش التجاري، كما شددت على ضبط السلع مجهولة المصدر ورديئة الصنع، ومنتهية الصلاحية، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.