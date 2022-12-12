خالد سليم يتعاقد على بطولة 3 أعمال دفعة واحدة.. منها «عودة البارون»

يعيش الفنان خالد سليم، حالة من النشاط الفني، بالتزامن مع الأيام الأخيرة من عام 2022، إذ تعاقد مؤخرًا على بطولة 3 مسلسلات درامية دفعة واحدة، ومن المُقرر عرضها في عام 2023، حيث تختلف هذه الأعمال في موضوعاتها والقضايا التي تتناولها.

وترصد «الوطن» تفاصيل الأعمال الدرامية الثلاثة لـ خالد سليم، وهي كالتالي:-

- عودة البارون

انتهى خالد سليم، مؤخرًا من تصوير مسلسل «عودة البارون» الذي يجمعه بالفنان حسين فهمي، وهو مكوّن من 15 حلقة فقط، ومن المُفترض عرضه في موسم دراما رمضان المُقبل 2023، حيث جرى تصويره بين مصر وتركيا.

«عودة البارون» يُشارك في بطولته بجانب خالد سليم وحسين فهمي، كلّ من نهال عنبر، وعلاء مرسي، وسامي مغاوري، وضياء الميرغني، وصبري عبد المنعم، وميس حمدان، والأردني ساري أسعد، والسورية كاترين علي، والعمل من تأليف وإخراج سامر خضر.

وتدور أحداث المسلسل، حول شخصيات تعيش بعد 30 عاماً وهي مسكونة بهواجس الماضي، إذ وصل عزام الرشيدي 60 عامًا (حسين فهمي) إلى مصر بعد غربة طويلة، ليعيد افتتاح فندقه المهمل منذ مدة، ولكنه يصطحب محاميه الأردني «مؤنس» وصديقه القديم «حسن»، ويستوقف الجميع اهتمام عزام الرشيدي بخمسة شباب هم (رجائي، راوية، ودارين، وهاني، وشريف) ويستدعيهم ليقيموا في فندقه، ويقومون بالتجريب لإنجاز مشاريع مبتكرة خارج الصندوق، وفق الرؤية الدراماتيكية للأحداث المتبعة.

- حكايات الماميز

ويواصل خالد سليم، تصويره مشاهده في مسلسل «حكايات الماميز» الذي يجمعه بالفنانة دينا فؤاد ونورهان وآخرين، ومن المُفترض عرضه خلال الفترة المُقبلة، وهو من إخراج أحمد صالح، ومعالجة درامية وإشراف على الكتابة دعاء عبد الوهاب وسيناريو وحوار سمر طاهر وريم يوسف ومى سعد، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي.

- السجل الأسود

ويُشارك خالد سليم، في موسم دراما رمضان المُقبل بمسلسل يحمل اسم «السجل الأسود» ومن المُقرر انطلاق التصوير خلال الأيام القليلة المُقبلة، حيث يُشاركه البطولة كل من دينا، مي سليم، منذر رياحنة، وأحمد عبد الله محمود، وحازم إيهاب، وعدد آخر من الفنانين، وهو من إخراج جميل جميل المغازي، ويدور في إطار 30 حلقة، مليئة بالأكشن والاثارة والتشويق.