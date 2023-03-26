خالد سليم أول الحضور في عزاء والد محمد رُحيم بالحامدية الشاذلية

يقام حاليا بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين عزاء والد الملحن محمد رُحيم، وحرص على الحضور في المقدمة المطرب خالد سليم.

وكان محمد رحيم أعلن موعد ومكان عزاء والده عبر «فيس بوك»، وكتب: «نتقبل العزاء من سيادتكم في والدي الأحد الموافق 3/26 إن شاء الله في مسجد الحامدية الشاذليه ولا أرانا الله مكروها في عزيز لديكم».

أعمال محمد رحيم برمضان 2023

يذكر أن محمد رحيم، يشارك في رمضان 2023 بتتر مسلسل عملة نادرة لنيللي كريم، والذي يتعاون به مع المطرب محمد منير والأغنية من كلمات عبد الرحمن الأبنودي.