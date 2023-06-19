مجموعة عمل بالخارجية لمتابعة تداعيات غرق قارب للمهاجرين على سواحل اليونان
كتب:
عمرو حسني
06:02 م | الإثنين 19 يونيو 2023
الخارجية المصرية
أصدرت وزارة الخارجية بيانا مساء اليوم الاثنين، أوضحت فيه إنه في إطار متابعة حادث غرق مركب هجرة غير شرعية قبالة السواحل اليونانية، يوم الأربعاء الماضي، 14 يونيو الجاري، تقوم وزارة الخارجية بالتنسيق مع السفارة المصرية في أثينا، بالتواصل مع الجهات اليونانية المعنية، للاطمئنان على أحوال الناجين، والعمل على الحصول على معلومات بشأن هوية المفقودين ومن تم انتشالهم من الضحايا.
استقبال أسر الضحايا والمفقودين
وشكلت وزارة الخارجية مجموعة عمل خاصة للتعامل مع هذا الحادث الأليم، تتولى استقبال أسر الضحايا والمفقودين، للتوجيه بشأن الإجراءات المطلوب اتخاذها، في إطار جهود التعرف على جثامين الضحايا، وذلك بمقر مكتب الشئون القنصلية للمواطنين والأجانب والتصديقات الكائن بالعنوان التالي:
7 شارع لاظوغلي- جاردن سيتي- عمارة ايزيس الدور الأول- القاهرة
كما يمكن التواصل على أرقام الهواتف التالية:
02-27923050
02-27923060
02-27954305
تجديد النعي والتعزية
وتابعت الشركة: «وإذ تجدد وزارة الخارجية تعازيها لأسر الضحايا، فإنها تواصل العمل المستمر من أجل توفير كافة سبل الدعم لضحايا الحادث وذويهم».