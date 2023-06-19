مجموعة عمل بالخارجية لمتابعة تداعيات غرق قارب للمهاجرين على سواحل اليونان

أصدرت وزارة الخارجية بيانا مساء اليوم الاثنين، أوضحت فيه إنه في إطار متابعة حادث غرق مركب هجرة غير شرعية قبالة السواحل اليونانية، يوم الأربعاء الماضي، 14 يونيو الجاري، تقوم وزارة الخارجية بالتنسيق مع السفارة المصرية في أثينا، بالتواصل مع الجهات اليونانية المعنية، للاطمئنان على أحوال الناجين، والعمل على الحصول على معلومات بشأن هوية المفقودين ومن تم انتشالهم من الضحايا.

استقبال أسر الضحايا والمفقودين

وشكلت وزارة الخارجية مجموعة عمل خاصة للتعامل مع هذا الحادث الأليم، تتولى استقبال أسر الضحايا والمفقودين، للتوجيه بشأن الإجراءات المطلوب اتخاذها، في إطار جهود التعرف على جثامين الضحايا، وذلك بمقر مكتب الشئون القنصلية للمواطنين والأجانب والتصديقات الكائن بالعنوان التالي:

7 شارع لاظوغلي- جاردن سيتي- عمارة ايزيس الدور الأول- القاهرة

كما يمكن التواصل على أرقام الهواتف التالية:

02-27923050

02-27923060

02-27954305

تجديد النعي والتعزية

وتابعت الشركة: «وإذ تجدد وزارة الخارجية تعازيها لأسر الضحايا، فإنها تواصل العمل المستمر من أجل توفير كافة سبل الدعم لضحايا الحادث وذويهم».