تحرير 194 تقرير إثبات حالة و61 محضرا خلال حملات تموينية بأسيوط

شنت مديرية التموين بمحافظة أسيوط، برئاسة المحاسب ممدوح حماد، وكيل وزارة التموين بأسيوط، وبالاشتراك مع العميد حازم عاطف، رئيس مباحث التموين بأسيوط، والإدارات التموينية بجميع مراكز المحافظة، حملات مكبرة على الأسواق التجارية والمخابز، تزامنا مع قرب عيد الأضحى المبارك.

تقارير إثبات حالة

أسفرت الحملات عن تحرير 194 تقرير إثبات حالة لمخالفات لمخابز ما بين نقص وزن ومواصفات وتوقف وغلق وتجميع وتصرف في دقيق بلدي وعدم صرف بون الخبز، وفي مجال الأسواق حررت 61 جنحة ما بين تجميع حصة تموينية وغلق مستودعات بوتاجاز في أوقات العمل، واستخدام إسطوانات صغيرة الحجم في غير الأغراض المنزلية، وبيع سجائر أزيد من السعر، وامتناع عن بيع سجائر وعدم إعلان عن الأسعاروإدارة منشأة بدون ترخيص، واستيلاء على 2500 رغيف بلدي مدعم بدون وجه حق.

حملات تموينية بالمراكز

وفي سياق سابق، حررت الجهات التنفيذية بمحافظة أسيوط 210 محاضر، خلال حملات تموينية مفاجئة بمراكز القوصية، وذلك في أبوتيج والغنايم وديروط وساحل سليم ومركز أسيوط، وذلك ضمن الحملات التفتيشية المفاجئة على الأسواق ومنافذ البيع المختلفة، تزامنا مع قرب عيد الأضحى المبارك، لردع كل من تسول له نفسه اﻹضرار بالصحة العامة للمواطنين، ومتابعة توافر السلع الغذائية الأساسية بالأسواق، وإحكام الرقابة على الأسواق ورصد أي مخالفات أو أي صور للاستغلال التجاري، وحماية المواطنين من الغش، ويتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين الذين يتلاعبون بصحة المواطنين.