«محلية النواب» تحذر من انتشار الأوبئة بمحافظة أسيوط بسبب القمامة

أوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وزارتي البيئة والتنمية المحلية، بإفادة اللجنة برؤية الوزارتين لخطة تطوير منظومة جمع وإدارة والتخلص الآمن من المخلفات الصلبة بأنواعها في أسيوط.

أهمية دعم منظومة القمامة

وقال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إن منظومة النظافة والقمامة تحتاج إلى فكر استثماري في إدارتها، لافتاً إلى أهمية دعم منظومة القمامة وإدارة المخلفات.

مناقشة لجنة الإدارة المحلية

جاء ذلك خلال مناقشة لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، خلال اجتماعها المنعقد اليوم، بحضور اللواء عصام سعد إبراهيم، محافظ اسيوط، طلب إحاطة مقدم من النائب علاء سليمان، بشأن انتشار القمامة بجميع شوارع محافظة أسيوط، الأمر الذي أدى إلى انتشار الأمراض والأوبئة.

منظومة القمامة تحتاج إلى تكاتف الجهود

وأكد المهندس أحمد السجيني، رئيس اللجنة، أن ملف النظافة والقمامة وإدارة المخلفات من أهم الملفات على مائدة لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب على مدار 8 سنوات، واللجنة تتابع هذا الملف ومؤشرات القياس بشأنه في كل المحافظات، مشيراً إلى أن هذا الملف يحتاج إلى تكاتف الجهود والمشاركة والأخذ في الاعتبار النماذج الناجحة في أي محافظة.

حصر مناطق وبؤر تفشى الأمراض والأوبئة

وقال السجيني إن اللجنة تطلب حصر مناطق وبؤر تفشى الأمراض والأوبئة والتنسيق مع الأجهزة المعنية والتعاطي معها، وتابع: «من الممكن تأسيس شركات إما شركات وطنية أو مختلطة أو قطاع خاص، نحتاج لمثل هذه النماذج لإدارة المنظومة».

وأشار ممثل الطب الوقائي بوزارة الصحة في محافظة أسيوط، إلى أن الأمراض الوبائية موجودة مثل أي محافظة أخرى وأسيوط أقل من المحافظات كثيرة في معدل انتشار الأمراض والأوبئة.