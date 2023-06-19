السيطرة على حريق في محطة بنزين على طريق أسيوط الغربي بالفيوم دون إصابات

اندلع حريق في محطة مواد بترولية على طريق «القاهرة- أسيوط» الصحراوي الغربي، بدائرة محافظة الفيوم، صباح اليوم الاثنين، وأسرعت سيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية إلى مكان الحريق على الفور لإتخاذ اللازم.

وتوقفت حركة المرور على طريق «القاهرة- أسيوط» الصحراوي الغربي، فيما هرع المارة محاولين إخماد النيران بطفايات الحريق حتى وصول سيارات المطافئ.

حريق في محطة بنزين

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد تلقيهم بلاغًا بنشوب حريق في محطة مواد بترولية على طريق «القاهرة- أسيوط» الغربي بدائرة المحافظة.

السيطرة على الحريق

وعلى الفور، انتقلت سيارات المطافئ وقوات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ على الفور، حيث جرى إخماد الحريق والسيطرة على النيران التي اندلعت في خرطوم داخل محطة وقود، قبل أن تمتد النيران لباقي أرجاء المحطة.

لا إصابات في الحريق

ونجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة على الحريق، دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح البشرية، كما جرى تبريد مكان الحريق تجنبًا لاشتعالها مجددًا.

وحتى الآن ما تزال أسباب نشوب الحريق مجهولة، فيما تكثف قوات الأمن من جهودها لمعرفة أسباب الحريق.

وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال حادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.