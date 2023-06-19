إنقاذ حياة طفل في مستشفى برج البرلس بكفر الشيخ بعد إصابته بجرح نافذ

تمكن فريق طبي بمستشفى برج البرلس المركزي بمحافظة كفر الشيخ، من إنقاذ حياة طفل يبلغ من العُمر 12 عاما، بعد أن أصيب بجرح طعني نافذ بالصدر.

تفاصيل الواقعة

البداية كانت عندما استقبل مستشفى برج البرلس المركزي في 13 يونيو الماضي، طفلا يبلغ من العمر 12 عاما، مصابا بجرح طعنى نافذ بالصدر من الأعلى أدى إلى استرواح هوائي بالصدر «Left Pneumothorax»، ونزيف من الجرح.

وعلى الفور تم التعامل مع حالة الطفل من قبل الفريق الطبي، ودخوله قسم العمليات للتدخل الطبي اللازم، وتم تركيب أنبوبة صدرية منعاً لتدهور حالته، ومتابعته بقسم العناية بالمستشفى، حتى تماثل للشفاء وخرج من المستشفى أمس الأحد 18 يونيو 2023.

«صحة كفر الشيخ» تشكر الفريق الطبي

ومن جانبها، قدمت الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، الشكر إلى جميع الأطباء وفريق التمريض والعاملين بمستشفى برج البرلس المركزي، على جهودهم المبذولة التي تسببت في إنقاذ حياة الطفل المصاب.

جدير بالذكر أنه تم إنشاء مستشفى برج البرلس المركزي بمحافظة كفر الشيخ، في عام 2017، بتكلفة 150 مليون جنيه، على مساحة 3 آلاف و725 مترا مربعا، لتقديم الرعاية الصحية الشاملة التي يحتاجها المواطن لتحسين الخدمات المقدمة للمرضى.