إنقاذ 4 حالات بجراحات عاجلة في مستشفى بنها الجامعي.. طفل بلع قشرة لب

شهد مستشفى بنها الجامعي 4 جراحات عاجلة في قسم جراحة القلب والصدر، بينها استخراج قشرة لب من القصبة الهوائية لطفل، حيث تمكن الفريق الطبي من استخراج قشرة لب من القصبة الهوائية بالمنظار الشعبي التشخيصي الصلب لطفل يبلغ من العمر سنة وسبعة أشهر وقام بإجراء العملية الدكتور محمد الجزار استشاري جراحة القلب والصدر والطبيبة المقيمة سارة نبيل وفق بيان مستشفى بنها الجامعي برئاسة الدكتور عمرو الدخاخني المدير التنفيذي بمستشفى بنها الجامعي

تفاصيل جراحات عاجلة ببنها الجامعي

وأوضح البيان تفاصيل الـ4 جراحات عاجلة ببنها الجامعي حيث تبين أن الجراحة الأولى كانت عبارة عن قلب مفتوح لتغيير صمام ميترالي وتركيب صمام صناعي وقام باجراء الجراحة الدكتور إبراهيم قصب والدكتورة دينا عفيفي والدكتورة خديجة فتحي والدكتور محمود عبد العظيم والأطباء المقيمين محمد الخواجة وفاطمة محمود

أما الحالة الثانية كانت استخراج قشرة لب من القصبة الهوائية لطفل ببنها الجامعي حيث تمكن الفريق الطبي من استخراج قشرة لب من القصبة الهوائية بالمنظار الشعبي التشخيصي الصلب لطفل يبلغ من العمر سنة وسبعة أشهر وقام بإجراء العملية الدكتور محمد الجزار والطبيبة المقيمة سارة نبيل.

إنقاذ مسنة بجراحة عاجلة لإزالة ورم

أوضح البيان أن الجراحة الثالثة عبارة عن استئصال ورم بالقصبة الهوائية اليمني لمسنة تبلغ من العمر 77 عاما بالمنظار الشعبي التشخيصي حيث كانت تعاني من كحة مستمرة لمدة 4 شهور وأخذت أدوية كثيرة بدون جدوي وتم عمل المنظار اليوم وتبين وجود ورم وتم أخذ عينة كبيرة وإرسالها لمعمل تحاليل الأورام لاستكمال التشخيص والعلاج وقام باجراء العملية الأستاذ الدكتور محمد الجزار والطبيبة المقيمة سارة نبيلس والاستشاري د.أحمد أبو الغيط والدكتورة أسماء فتح الباب والدكتورة إيمان محمد والطبيبة المقيمة إسراء خالد وشارك في الجراحات 3 أطقم تمريض عمليات وعناية قسم جراحة القلب والصدر

أضاف البيان أن الجراحة الرابعة، أجريت عملية استكشاف سريع لشاب حضر للمستشفى مصاب بطعنة مطواة بالصدر من الناحية اليسري اخترقت الرئة والقلب وأدت لتهتك بالبطين الأيمن حيث تم إنقاذ حياة المريض عن طريق هذه الجراحة السريعة والخطيرة وتم السيطرة علي النزيف وخياطة البطين والرئة المتهتكين وجار نقل المريض الآن للعناية المركزة لاستكمال علاجه، وقام بإجراء الجراحة الدكتور إبراهيم قصب رئيس القسم والدكتور أحمد صبحي والدكتورة خديجة فتحي والطبيب المقيم محمد الخواجة.