طريق الكاف وكبريت ينافسان في مهرجان جربة للسينما العربية في تونس

ينافس الفيلمان القصيران طريق الكاف للمخرج إحسان كمّون وكبريت للمخرجة سلمى مراد ضمن فعاليات المسابقة الرسمية في النسخة الثانية من مهرجان جربة للسينما العربية في تونس، ويُقام في الفترة من 18 إلى 24 يونيو، وتتولى MAD Solutions مهام توزيع الفيلمين.

عن فيلم طريق الكاف

تدور الأحداث حول مراهق تونسي، بعد وفاة والدته وشقيقه، يشق طريقًا يهدد بتدمير ما تبقى من عائلته.

والفيلم من إخراج إحسان كمّون، وتأليف تشارلز هال، وبطولة أحمد الحفيان وفارس الأندلسي، وفاز بأفضل فيلم أجنبي قصير في مهرجان آلاميدا السينمائي الدولي بأمريكا، وحصل على عرضه العالمي الأول في أيام قرطاج السينمائية، ونافس عدة مهرجانات أهمها كليرمون فيران الدولي للفيلم القصير بفرنسا.

عن فيلم كبريت

ويتناول فيلم كبريت قصة شاب يعيش صراعا بين عواطفه وذاكرته عندما تنتابه حالة التشوش تلك، يحاول العثور على رأس الخيط الذي يقوده إلى إجابات، إنه يسعى إلى إيقاظ الجزء بداخله الذي يضعه أمام أسباب ما يحدث ولكن تلك الأسباب ربما تكون قاسية بل ومؤذية في بعض الأحيان.