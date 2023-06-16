المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في تونس.. ملتقى الإبداع (فيديو)

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في تونس.. ملتقى للإبداع»، وذكر التقرير، أن المهرجان يعد فرصة للفنانين والإعلاميين العرب لتبادل الخبرات والتجارب، وتكمن أهميته في الاطلاع على إنتاج الساحة الثقافية العربية من خلال الدورة الثالثة والعشرين التي شهدت تكريم عدد كبير من الفنانين والإعلاميين العرب.

وقال المنصف البلدي مخرج تلفزيوني تونسي: «تكريمي في هذا المهرجان يحفزني ويعطيني قوة كبيرة ودفعة إلى الأمام ويجعلني أشعر بأني مجود وأن الناس تتذكرني ولم تنساني».

وقالت روعة السعدي فنانة سورية على هامش مشاركتها في المهرجان: «هذا التكريم يعني الكثير لي، لأن الوقوف على هذا المسرح لم يأت بسهولة على الإطلاق، فالاختيارات صعبة والانتقاء صعب، والجهود التي يبذلها كل شخص من أجل الوصول إلى مكان معين صعبة، وأقول الحمد لله أنه تم تكريمي في يوم جميل وفي محفل عربي، هنا تعبير رائع عن حب المنافسة الشريفة، وهناك تصنيفات ومعايير ويقيم كل فنان نفسه ويعرف ما إذا كان ما يقدمه أرضى الناس والجمهور».