أسعار اللحوم والأضاحي بالأسواق.. 130 جنيها لكيلو القائم من العجول

أيام قليلة تفصلنا عن عيد الأضحى المبارك، ويستعد الكثير من المواطنين لذبح الأضاحي المختلفة، لذا يرغبون في معرفة أسعار اللحوم والأضاحي قبل الشراء، لتحديد الميزانية المطلوبة لذلك.

أسعار اللحوم والأضاحي

وقال محمد ناصر درغام، تاجر مواشي، إن أسعار اللحوم والأضاحي للعيد الكبير 2023 مستقرة حاليا باختلاف أنواع الأضاحي، العجول من البقر والجاموس، والأغنام من الخرفان الضاني والماعز، مع تزايد الإقبال على الخرفان الضاني.

أسعار اللحوم والأضاحي لكيلو القائم

وأضاف أن الكيلو القائم من العجول البقر يتراوح بين 130 و135 جنيها للذكر، بينما يختلف سعر البقر الأنثى عن الذكر، إذ يتراوح بين 115 و120 جنيها للكيلو القائم.

أسعار أضاحي العجول الجاموسي

وتابع أن سعر الكيلو القائم يختلف في سعر عجول الجاموسي على حسب أنواعه، سواء الجاموس الإيطالي الذي يصل سعر القائم به إلى 118 جنيها، والجاموس البلدي 120 إلى 122 جنيها للعجل الذكر، والأنثى 110 جنيهات.

كما أوضح أن سعر اللحوم في الأسواق لدى معظم الجزارين يصل إلى 280 جنيها للكيلو للحم الصغير، على عكس اللحم الكبير الذي وصل سعر الكيلو إلى 240 جنيها.

أسعار الخروف الضاني بالأسواق

فيما قال محمد عباس، تاجر مواشي، لـ«الوطن»، إن أسعار الأغنام الخاصة بالأضاحي في الأسواق يصل كيلو القائم من الخرفان الضاني إلى 160 جنيها، ويختلف إجمالي السعر على حسب كمية اللحم الموجودة سواء في العجل أو الخروف.