تعرف على أسعار الأضاحي اليوم.. الكيلو يبدأ من 135 جنيهًا

أقل من 9 أيام، تفصلنا عن أول أيام عيد الأضحى2023، تزامنا مع اهتمام الراغبين في الأضحية بمعرفة أسعار الأضاحي قبل الأقبال على عملية الشراء، فيما تتباين أسعار الأضاحي بمختلف الأسواق نظرا لتنوعها ما بين «خراف وبقري وجاموسي»، كما تختلف الأسعار من سوق لأخر.

أسعار الأضاحي اليوم قبل 9 أيام من عيد الأضحي

تستعرض «الوطن» خلال التقرير التالي، أسعار الأضاحي اليوم، وفقا لما أعلن عنه حسين أبو صدام نقيب الفلاحين وهي كالتالي:

- اللحم البقري، سعر الكيلو 135 جنيهًا.

- اللحم الجاموسي، سعر الكيلو 125جنيهًا.

- لحم الضأن، سعر الكيلو 150 جنيها.

وقال نقيب الفلاحين في تصريح سابق لـ«الوطن»، أن أسعار العجول التي يصل وزنها إلى 450 كيلو، تقترب من 60 ألف جنيه للعجل، بينما يصل سعر الخروف بين 6 و8 آلاف جنيه، ويتراوح وزنة بين 35 و40 كيلو في المتوسط.

منافذ بيع الأضاحي في القاهرة والجيزة

- منفذ الدقي: 1 شارع نادي الصيد.

- منفذ شباب الخريجين بالدقي: 1 شارع نادي الصيد.

- منفذ الهرم: العنوان شارع الهرم، محطة المطبعة.

- وحدة تقطيع مزرعة غطاطي، من كفر غطاطي.

- شبرا: منفذ جهاز التعبئة والإحصاء.

- منفذ ميدان لاظوغلي، ومنفذ وزارة العدل بالقاهرة.

- منفذ سوق العبور.

- الحي المتميز بمنطقة 6 أكتوبر «سوق الجملة بأكتوبر».

- منفذ المعادي «كورنيش النيل أمام مستشفى السلام».

- منفذ القاهرة «مايو 15».

- القناطر منفذ محافظة القليوبية.

- منفذ ابني بيتك المنطقة الثانية.

- منفذ ابني بيتك المنطقة الرابع عشر.

- منفذ سوق ابن بيتك، بأكتوبر.

- سوق الغلال منطقة أثر النبي بالجيزة.

- أوسيم شارع أبو قرن مركز أوسيم.