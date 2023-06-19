ورشة رسم للأطفال ضمن احتفالات متحف كفر الشيخ بذكرى عيد الجلاء

نظم القسم التعليمي بمتحف كفر الشيخ، جولة إرشادية وورشة رسم تثقيفية لمجموعة من أطفال مدرسة الوحدة العربية الابتدائية بكفر الشيخ، على هامش الاحتفال بعيد الجلاء، وذلك بإشراف الدكتور أسامة فريد، مدير المتحف.

متحف كفر الشيخ يحتفل بعيد الجلاء

وشارك فريق عمل مدرسة الوحدة العربية الابتدائية بكفر الشيخ، وبخاصة مسئولو التربية الفنية وعدد من طلاب المدرسة في الورشة، كما عبّر الطلاب عن سعادتهم بالمشاركة في يوم الاحتفال بعيد الجلاء.

ما هو عيد الجلاء؟

ووفقاً لمتحف كفر الشيخ، فإنّ مصر تحتفل في 18 يونيو من كل عام بعيد الجلاء، وهو ذكرى خروج آخر جندي بريطاني من مصر في 18 يونيو 1956 من القاعدة البريطانية بقناة السويس، وذلك طبقا لاتفاقية الجلاء الموقعة في 19 أكتوبر عام 1954.

معلومات عن متحف كفر الشيخ

جدير بالذكر أنّ متحف كفر الشيخ تبلغ مساحته حوالي 6 آلاف و700 متر مربع، يضم 3 قاعات، وهي الرئيسية وبوتو والعرض الدوري، وتُعد قاعة بوتو أهم قاعات المتحف وتضم نتائج أعمال الاكتشافات الأثرية من العصور المختلفة ومنطقة آثار تل الفراعين، وهي مدينة بوتو القديمة أقدم العواصم الفرعونية سنة 320 ق.م.