ماذا تفعل المرأة إذا ضربها زوجها؟.. أمين الفتوى يجيب لـ«قناة الناس»

قال الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنَّ الإسلام لم يأمر أبداً بضرب المرأة أو تعنيفها، مؤكداً أن ما يحدث في الواقع من ضرب الزوجات وسوء المعاملة لا يمت إلى الشريعة والدين الاسلامي بصلة.

فخر: العظة والهجر عند عدم طاعة الزوجة لزوجها

وأضاف «فخر» خلال استضافته ببرنامج «البيت» تقديم الإعلامية سالي سالم على شاشة «قناة الناس»، موضحاً أنَّ «الوصول إلى مرحلة الضرب بدون اتباع مراحل العظة والهجر ليس من الدين، ولا بد من استخدام العظة كمرحلة أولى تستغرق وقتا طويلا حتى يتم التوافق على الطباع التي قد يغضب منها الزوج».

الضرب المبرح ليس من الإسلام

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء، «الضرب المبرح ليس من الإسلام، والعظة تختلف تمامًا عن الأمر العنيف وهو الأسلوب المرفوض بل التفاهم مطلوب ومعرفة لماذا أمر معين نوصي به وآخر نستبعده، والوعظ ليس معناه الأمر.. الوعظ عدة مرات وبالحسنى ويكون بالاستشهاد بالآيات القرآنية والسنة النبوية».

ونصح الزوجات عند تعرضهن لسوء معاملة الزوج وقد تصل إلى الضرب، إذا أرادت أن تظل معه أن تتوجه هي بالوعظ، موصياً «العنف لا يأتي إلا بعنف، فإن استحكمت الأمور بينهما واستحالت العشرة على الزوجة اللجوء إلى حَكَم بينهما، يكون محل ثقة وحكيماً أميناً يحافظ ويحرص على استمرار الحياة بينهما وعلى البيت ولا يزيد من المشكلة».