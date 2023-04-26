أمين الفتوى بدار الإفتاء عبر قناة الناس: ضرب الزوجة حرام

أجاب الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن شكوى متصلة تدعى «عبير»، مفادها أن زوجها وأهله يضربونها ويسبونها ويقومون بإهانتها، لافتة إلى أنها متزوجة منذ عامين وما زالت تقول إنه سينصلح حاله وسيعمل ويوفر احتياجات البيت، وأصبحت الآن لا تعرف ماذا تتصرف وهل ما يفعله معها هذا من الدين؟.

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوي الناس»، المذاع على قناة الناس، اليوم الأربعاء: «كل ما يحدث معها ليس من الدين، ولا يرضى الله تعالى، فالحياة الزوجية مبنية على المعاشرة بالمعروف وكل هذا يحتاج أن يتعامل الإنسان بمعاملة راقية مثلما كان يفعل سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، مع زوجاته، فهو القدوة لنا، والإيمان لا يتحقق إلا بالامتثال لهذه القدوة».

وتابع: «ممكن ندخل أهل الخير والصلاح، يمكن تحل الأمور، لكن لو تأزمت الأمور فلا حل إلا الطلاق، تعالي دار الإفتاء وهاتي زوجك معك ويبحثوا المشكلة ويضعوا لها حلا، ولو مفيش حل يتم الطلاق».

واستكمل: «لا يوجد ما يبيح للزوج تأديب المرأة بالضرب، فهذا حرام، وليس من الشرع، كل مشكلة لها سبب ودائما ما يكون تقصير من طرف في حق الآخر، فالمشاكل مستويات حتى تصل إلى التفاقم والضرب وغيره».

وانطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة، وتبث عبر تردد 12054 رأسيا عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية، وتغطي جميع مجالات الحياة.