اقرأ غدا في عدد «الوطن».. «تطوير القاهرة التاريخية» العاصمة تسترد حضارتها

تقرأ غدًا في عدد «الوطن» موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

تطوير «القاهرة التاريخية»

العاصمة تسترد حضارتها

خطة لإعادة وجهها الحضاري بالترميم.. وإقامة مشروعات تعليمية وثقافية وتجارية

«السيسي»: النهوض بالتعليم أولوية لبناء الإنسان

الرئيس يبحث مع ممثل الاتحاد الأوروبي تحديات «المتوسط» وأزمة السودان والقضية الفلسطينية

توجيهات رئاسية بصَوْن المواقع والمنشآت الأثرية وذات القيمة التاريخية

واستراتيجية التطوير تشمل 5 مناطق وإحياء الشخصية الحضارية لتراثها

نواب: نهضة عمرانية وإثراء للسياحة الروحانية والثقافية.. والأهالي: «الحكومة تفاوضت مع السكان قبل المشروع.. وهيرجّعوا المنطقة بعد انتهاء الترميم»

استشاري المشروع: المنطقة تراث عالمي باعتراف منظمة اليونيسكو.. والتطوير أشبه بعملية جراحية دقيقة.. وملتزمون في مهمتنا بمواثيق واشتراطات دولية

رئيس «التنمية الحضرية»: 70 مليار جنيه التكلفة الكلية و6 مليارات جنيه للمرحلة الأولى.. وندرس تاريخ المباني قبل التجديد.. والعاصمة ستتحول لمتحف مفتوح

الطريق إلى الوطن

«30 يونيو» تدعم شعار «صُنع في مصر»

8 سنوات من تطوير قدرات القطاعات التصديرية.. ومصر تتقدم 4 مراكز في مؤشر الصادرات.. وتقفز 14 مركزا في البنية التحتية والوصول إلى الأسواق

تعاون برلماني «مصري - ليبي»

51.6 مليار دولار قيمة الصادرات عام 2022 مقابل 27.6 مليار دولار في 2014

وعجز الميزان التجاري يتراجع إلى 9.1%.. والوقود أبرز الصادرات السلعية

«جبالي»: ندعم سيادة ووحدة ليبيا

«عقيلة»: القاهرة حريصة على أمننا

إشادات دولية: «فيتش» تتوقع انخفاض عجز الميزان التجاري.. و«مجموعة أكسفورد»: الإصلاحات الهيكلية عززت القدرة التنافسية للصادرات المصرية

«الإنفاق والصناعة» يتصدران جلسات المحور الاقتصادي اليوم

«التنسيقية» تناقش الاستثمارات العامة وملكية الدولة.. و«زينب»: يجب وضع قاعدة بيانات لاستغلال أصول الدولة

أستاذ تخطيط: ننتظر مزيدا من التسهيلات وتخفيض الرسوم والإعفاءات الضريبية والجمركية لتحفيز العمل الأهلي

تجديدات في الأهلي وعودة طيور الزمالك

«الأحمر» يسابق الزمن للتجديد لـ«الشحات».. ويرفع راتب «الشناوي وعبدالمنعم»

تغيير في «الأبيض» بالموسم الجديد.. تأكد استمرار «المثلوثي» وفتح ملف تجديد عقد «فتوح»

الصفحة الثانية

توزيع ملابس جديدة على 32 ألفا من طلاب الجامعات الحكومية مجانا.. وتوفير ماكينات الغسيل الكلوي وكراسي طبية للمستشفيات

المستشار حنفي جبالي أمام البرلمان الليبي: مصر تدعم سيادة ووحدة ليبيا بالقول والعمل.. ونحن شعب واحد في موقعين جغرافيين

«مدبولي»: «تحيا مصر» أصبح محورا رئيسيا في تحسين جودة حياة المواطن

اتفاقية تعاون بين «النواب الليبي والمصري» في المجالات الفنية والإدارية

مليون و633 ألفا استفادوا من مبادرات «الصندوق» للحماية الاجتماعية في 3 شهور

وزير الدفاع يلتقي رئيس اللجنة العسكرية للاتحاد الأوروبي

الفريق أول محمد زكي: توافق في الرؤى حول القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك

رفعت رشاد يكتب: عباقرة في كل زمان

الصفحة الثالثة

خطة لإعادة الوجه الحضاري للعاصمة بالترميم وإقامة مشروعات تعليمية وثقافية وتجارية

تطوير «القاهرة التاريخية».. «العاصمة» تسترد حضارتها

«إحياء القاهرة» يهدف لإعادة وجه القاهرة التاريخية إلى سابق عهدها

إظهار عراقة الحضارات المصرية على مر العصور

يتضمّن تطوير 5 مناطق رئيسية ذات أولوية من المناطق التراثية

تم تشكيل لجنة فنية لتسلم ومراجعة المخرجات الفنية من المكاتب الاستشارية

تم عقد جلسات تشاور وحوار مجتمعى ببعض المناطق

درب اللبانة

المنطقة المحيطة بمسجد سيدنا الحسين

المنطقة المحيطة بمسجد الحاكم بأمر الله

جنوب باب زويلة

حارة الروم وباب زويلة

الصفحة الرابعة

ترميم «قلب العاصمة»

إعادة القاهرة لرونقها

بتوجيهات رئاسية.. استراتيجية تطوير القاهرة التاريخية تشمل 5 مناطق.. وإحياء الشخصية الحضارية لتراثها

خبير اقتصاد عمراني: استعادة للدور الحيوي للعاصمة لتكون محط أنظار العالم وتنشيط السياحة بعد إنهاء العشوائيات

لجنة «المتابعة».. تعاون بين 4 جهات للتفاوض وبحث البدائل وإنهاء المخالفات

«الحنفي»: نسعى للقضاء على التشوه العمراني.. ونقل الأنشطة غير المناسبة لطبيعة المنطقة إلى مواقع أخرى

استشاري المشروع: التطوير أشبه بعملية جراحية.. وملتزمون باشتراطات دولية

المناطق ذات الطابع الأثري

القضاء على التشوه العمراني

مشروع قومي عملاق

تحسين مستوى حياة المواطنين

الصفحة الخامسة

«مفيش ضرر لأي شخص».. الأهالي: «الحكومة تفاوضت مع السكان قبل المشروع.. وهيرجّعوا المنطقة بعد الترميم»

المسؤولون يضعون أمامنا اختيارات.. واللى عاوز فلوس ويمشي ياخد.. واللي عاوز ياخد في الأسمرات يروح.. واللي عاوز ياخد شقة بيأجروا له شقة لحد ما بيته يخلص

برلمانيون: نهضة عمرانية.. وإثراء للسياحة الروحانية والثقافية

«الناظر»: الدولة لا تغفل إحياء الأماكن التراثية.. و«القط»: التطوير يشمل مواصلات حديثة وفنادق.. و«إسماعيل»: «السياحة» قدمت الدراسات المطلوبة

رئيس «التنمية الحضرية»: 6 مليارات جنيه لأول مرحلة.. وندرس تاريخ المباني قبل التجديد

التعامل مع المصانع والورش

سنوات تطوير

تسهيل عملية السياحة الثقافية

محمية تراث عالمي

الصفحة السادسة

الحوار الوطني.. كل الأصوات مسموعة

«ترشيد الإنفاق وتشجيع الصناعة» على رأس أجندة «المحور الاقتصادي».. اليوم

«محسب»: نناقش خلق مجالات سياحية جديدة والترويج للمقاصد المصرية.. و«سامي»: قرارات أصحاب الأيادي المرتعشة تؤخر ما تدفع به القيادة السياسية نحو التطوير والبناء والتنمية

صالون «التنسيقية» يناقش الاستثمارات وسياسة ملكية الدولة والأمن الغذائي

«ناجي»: مصر تمتلك واحدا من أفضل 10 اقتصادات في العالم.. و«زينب»: يجب وضع قاعدة بيانات لاستغلال أصول الدولة واعتماد خطة تسويقية لجذب المستثمرين

صلاح هاشم: الجمعيات الأهلية شريك أساسي في التنمية وإحدى أذرع الدولة الاقتصادية

أستاذ التخطيط: ننتظر مزيدا من التسهيلات المتعلقة بالرسوم والإعفاءات الضريبية

مقترحات لتنظيم العمل الأهلي

الصفحة السابعة

ثـورة شعب

8 سنوات من تطوير قدرات القطاعات التصديرية وزيادة الإنتاج وتوطين الصناعة

الطريق إلى الوطن

«30 يونيو» تدعم شعار «صُنع فى مصر»

ترتيب مصر في المؤشرات الدولية للتجارة

وضع التجارة الخارجية

متوسط نصيب الفرد

دعم حكومي للصادرات

تراجع عجز

الميزان التجاري

تطور قيمة الصادرات

جهود الدعم الفني للمصدرين

متوسط قيمة الصادرات

الصفحة الثامنة

البروفة الأخيرة

مكاسب بالجملة

«فيتوريا» يبرز إيجابيات المنتخب بعد انتهاء معسكر يونيو

حسم ترتيب شارة القيادة.. ودفاع خاص عن مستوى «صلاح»

الطيور المهاجرة تعود

ملفات شائكة

الأهلي يسابق «العروض العربية» لبقاء «الشحات».. ورفع راتب «الشناوي وعبدالمنعم»

تغيير شامل في قائمة الزمالك بالموسم الجديد.. تأكد استمرار «المثلوثي».. وفتح ملف تجديد عقد «فتوح»

اللعب مع الكبار

ميار شريف تسابق التاريخ في التصنيف العالمي للتنس.. وتكسر حاجز 48 عاما للأسطورة «الشافعي»