نشرة «تليفزيون الوطن».. بشرى من «الأرصاد» لطلاب الثانوية قبل امتحان الفرنساوي

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن بشرى سارة لطلاب الثانوية العامة، قبل عقد امتحان الفرنساوي، صباح غد الثلاثاء، تمثلت في انخفاض درجات الحرارة، وتوقعات بسقوط الأمطار الخفيفة على بعض المحافظات، وعدم حدوث أي تقلبات جوية، مشيرة إلى أن فصل الصيف يبدأ رسميا يوم الأربعاء الموافق 21 يونيو الجاري.

انخفاض درجات الحرارة غدا درجتين

أكد الدكتور محمود القياتي عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك انخفاضا في درجات الحرارة غدا وبعد غد، بمقدار درجتين، إذ تسجل درجات الحرارة العظمى بالقاهرة الكبرى 23 مئوية، مشيرا إلى أن الساعات القليلة المقبلة لن تشهد أي تقلبات جوية، ومن الممكن أن تتساقط الأمطار الخفيفة على بعض المناطق في المحافظات.

«الأرصاد»: الطقس ربيعي غدا

وقال «القياتي»، خلال مداخلة هاتفية لـ«تليفزيون الوطن»، إن الأجواء غدا الثلاثاء، ستكون ربيعية، مطالبا طلاب الثانوية العامة بالابتعاد عن أشعة الشمس، وتناول المرطبات والسوائل، مؤكدا عدم وجود أي موجة حارة مع بداية فصل الصيف، رسميا بعد غد الأربعاء.