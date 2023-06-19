نشرة «تليفزيون الوطن».. المترو يرفع حالة الطوارئ لاستقبال عيد الأضحى

رفعت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، المسؤولة عن إدارة الخطين الأول والثاني، وشركة RATP الفرنسية العالمية، المسؤولة عن إدارة الخط الثالث «العتبة - عدلي منصور»، حالة الطوارئ القصوى استعدادا لاستقبال عيد الأضحى 2023، من خلال تجهيز وصيانة القطارات، وتوفير الفكة في شبابيك التذاكر، وزيادة منافذ بيع التذاكر المتنقلة بالمحطات ذات الكثافات العالية، لمنع حدوث أي زحام داخل صالات المحطات.

زيادة رحلات القطارات طوال أيام عيد الأضحى 2023

وأعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، المسؤولة عن إدارة الخطين الأول والثاني، وشركة RATP الفرنسية العالمية، المسؤولة عن إدارة الخط الثالث «العتبة - عدلي منصور»، عن زيادة رحلات القطارات بالخطوط الثلاثة للمترو طوال إجازة عيد الأضحى 2023، لعدم حدوث أى زحام على أرصفة المحطات، أو داخل عربات القطارات، علاوة على تقليل زمن التقاطر بين القطارات، إضافة إلى تواجد أفراد الشرطة والشرطة النسائية، للتصدى لأى أحداث خارجة عن المألوف.

فرق طوارئ على أرصفة محطات مترو الأنفاق طوال أيام عيد الأضحى

أكد أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، أنه تم تشكيل فرق صيانة وطوارئ، لنشرها على أرصفة المحطات، لمواجهة الأعطال الطارئة والمفاجئة، للعمل على إصلاحها فورا لعدم تعطل حركة مسير القطارات طوال أيام عيد الأضحى 2023، مشيرا إلى العمل على انتشار أفراد الشرطة والأمن الإداري في جميع المحطات، لتسهيل استقلال الركاب القطارات، وتوفير الحماية والأمان لجمهور الركاب.

لا يوجد مد لساعات العمل طوال إجازة عيد الأضحى 2023

وقال عبدالهادي، في تصريحات لـ«تليفزيون الوطن»، إنه لا يوجد مد لساعات العمل طوال أيام إجازة عيد الأضحى 2023، لافتا إلى أن العمل سيبدأ في جميع محطات مترو الأنفاق من الساعة 5.15 صباحا وحتى الثانية عشرة منتصف الليل، منوها إلى أنه تم تجهيز ما يقرب من 24 وحدة إسعافية متنقلة بالمحطات، لعلاج الحالات المرضية المفاجئة مجانا، إضافة إلى تجهيز غرفة عمليات تعمل على مدار ساعات التشغيل، لمتابعة حركة مسير القطارات، للتأكد من انتظامها وعدم وجود أى معوقات تؤثر على سير حركة التشغيل طوال أيام إجازة عيد الأضحى المبارك.