أستاذ مناعة لـ«قناة الناس»: شرب القهوة مفيد للصحة في حالة واحدة

قالت الدكتورة أماني الشريف، أستاذ المناعة بكلية الصيدلة جامعة الأزهر، إنَّ الإفراط في تناول القهوة له أضرار على جسم الإنسان، موضحة أنَّ القهوة في حد ذاتها ليست لها أضرار بل تحتوى على العديد من الفوائد الصحية.

الشريف: القهوة تستخدم في علاج السرطان

وأضافت «الشريف»، خلال استضافتها ببرنامج «البيت» تقديم الإعلامية سالي سالم على شاشة «قناة الناس»، أنَّ حبوب القهوة في عصرنا الحالي لجأ إليها الطب لمعالجة انتشار الخلايا السرطانية لاحتوائها على مضادات الأكسدة.

حبوب القهوة مضادة للأكسدة

تابع أستاذ المناعة بكلية الصيدلة: «شرب القهوة ليس له أضرار وتعد من المواد المضادة للأكسدة الجيدة للجسم، والضرر عند تناولها على معدة فارغة وتناول الطعام صباحا يجب أن يكون بالتدريج، ومن الضرورلاي استقبال المعدة في الصباح أعشاب هادئة مثل المشروبات الدافئة؛ اليانسون أو الكاموميل لتنشيطها».

استطردت «الشريف»: «أبحاث عديدة أكدت أنَّ شرب القهوة علاج جيد للسرطان وتناولها كمشروب يحتوى على مواد مضادة للأكسدة أو حتى تعاطيها من خلال الحقنة الشرجية ولا يوجد ضرر إلا من الإفراط الشديد في تناولها».