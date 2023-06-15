وزير الطيران يكرم عاملين عثرا على مبالغ مالية و«لابتوب» وسلماها للشرطة

كرم الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، كلا من أحمد محمد عبد العال وإبراهيم راشد، واللذان يعملان بوظيفة مشرف بارك بمبنى الركاب «رقم 3»، وذلك لأمانتهما وحسن خلقهما حيث عثر الأول على حقيبة بها مبلغ مالي «850 جنيها مصريًا و119 دينارًا أردنيًا و2650 دولارًا أمريكيًا بالإضافة إلى متعلقات خاصة»، وسلمها لرجال الشرطة.

موظف يعثر على حقيبة تحتوي على «لابتوب»

وأضافت الشركة في بيان صحفي أن الموظف الثاني عثر على حقيبة تحتوى على «لابتوب - بور بانك - شاحن - سماعه بلوتوث – فلاشة»، لافتة إلى أن العاملين المذكورين قاما بتسليم المفقودات على الفور إلى رجال المباحث بشرطة ميناء القاهرة الجوى.

وزير الطيران: موقف العاملان مشرف

ومن جهته أعرب الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني عن شكره وتقديره لموقفهما المشرف وقيامهما بواجبهما على أكمل وجه مما يعد مثالا للرضا والقناعة والشرف والأمانة فى أداء العمل، مؤكدا أن قطاع الطيران المدني ملئ بهذه النماذج المشرفة.