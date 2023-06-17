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وزير الطيران المدني: مطار سفنكس الدولي يشهد انتعاشة كبيرة في الحركة الجوية

كتب:

أيمن حمزة
04:46 م | السبت 17 يونيو 2023
وزير الطيران المدني

وزير الطيران المدني

قام الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، صباح اليوم، بزيارة مفاجئة لمطار سفنكس الدولي، وذلك لمتابعة انتظام سير العمل والتأكد من تنفيذ التعليمات التي تم التوجيه بها خلال الجولات التفقدية السابقة ومدى التزام جميع العاملين كل في موقعه، بالإضافة إلى متابعة حركة التشغيل في السفر والوصول وانسيابية الرحلات والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمسافرين خاصة في ظل كثافة التشغيل التي يشهدها مطار سفنكس الدولي خلال الفترة الحالية، التي من المتوقع زيادتها الفترة المقبلة، وفقا لسياسة العرض والطلب، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لانتظامية حركة التشغيل بالمطارات المصرية.

وزير الطيران المدني يفاجئ العاملين بمطار سفنكس الدولي بزيارة سريعة

ومن جانبه، شدد الفريق محمد عباس على الاهتمام بتحسين جودة الخدمات المقدمة للمسافرين والعمل على إرضاء جميع العملاء وتقديم التسهيلات لهم لجعل تجربة سفرهم ممتعة وأكثر رفاهية، مؤكدًا استمرار الجولات الميدانية المفاجئة لجميع قطاعات الطيران المدني في مختلف أماكن العمل لمتابعة منظومة العمل بها وفقًا للخطط الموضوعة لها .

حلمي: مطار سفنكس الدولي يشهد انتعاشة كبيرة في الحركة الجوية

وأشار عباس إلى أهمية مطار سفنكس الدولي الذي يشهد انتعاشة كبيراة في الحركة الجوية خاصة بعد زيادة طاقته الاستيعابية إلى 900 راكب / ساعة بدلاً من 300 راكب / ساعة؛ تماشيا مع الأهداف الاستراتيجية لرؤية مصر 2030، وتنشيطا للحركة السياحية الوافدة من وإلي مصر.

تقييم أداء العاملين ومدى كفاءتهم

جدير بالذكر أن هذه الجولة تأتي ضمن سلسلة الجولات المفاجئة التي يقوم بها وزير الطيران من أجل متابعة انتظامية العمل في مختلف المجالات بشكل دوري وتقييم أداء العاملين ومدى كفاءتهم في الأعمال الموكلة إليهم، ومعاقبة المقصرين ومعالجة أوجه القصور التي قد تؤثر على مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين.

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بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.