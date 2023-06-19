محافظ مطروح يبحث مع وفد الوكالة الإسبانية للتنمية خلق فرص عمل للمرأة

استقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الاثنين، وفدا من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمقر المحافظة، وذلك بحضور المهندس حسام صالح مدير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومحمد بكر رئيس مدينة سيوة، والمهندس حسين السنيني مدير تنمية القرية بالمحافظة.

تنمية التجمعات المنتجة

وقال محافظ مطروح، إن اللقاء ضمن أنشطة مشروع المساهمة في خلق فرص عمل للمرأة من خلال تحسين قدرتها وتنمية التجمعات المنتجة المنفذ من خلال جهاز تنمية المشروعات، بالتعاون مع الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي.

أنشطة الوكالة الإسبانية

ورحب محافظ مطروح، في بيان، بالوفد وأثنى على التعاون مع الجهاز في العديد من المجالات، كما أشاد بأنشطة التدريبات الفنية التى يتم تنفيذها بمدينة سيوة والممولة من خلال المشروع.

واستعرضت فيكتورينا ايفا سواريث، مديرة مكتب التعاون الإسباني بالقاهرة أنشطة الوكالة المختلفة، وأبدت ترحيبها في استكمال التعاون مع المحافظة من خلال الجهاز في عدد من المحاور التنموية المختلفة.

التطريز اليدوي

واستعرض أحمد الكناني، مسئول المشروع من الجهاز بالقاهرة، وحسام صالح، مدير فرع الجهاز بمحافظة مطروح، الأنشطة التي جري تنفيذها والتي تستهدف تحسين قدرات السيدات صاحبات الحرف القائمة على إشغال الإبرة والتطريز اليدوي بمدينة سيوة فنيا وتسويقيا، وبناء قدرات الجمعيات والجهات الداعمة لتلك الحرف بالمحافظة، بالإضافة إلى الأنشطة المخطط تنفيذها خلال الفترة الحالية فيما يخص تطوير التصميمات والموديلات الخاصة بأشغال الإبرة والتطريز اليدوي بالتجمعات الإنتاجية بالمحافظة وأنشطة التسويق المختلفة، والتي تستهدف زيادة القدرة التنافسية لمجموعات الإنتاج النسائية التي تشتهر بها محافظة مطروح، ما يساهم بشكل مباشر في تحسين مستوى الدخل لصحابات الحرف.

وفد الوكالة يزور سيوة

وتوجه الوفد لمدينة سيوة لتفقد أنشطة التدريب الفني الذي استمر على مدار 25 يوما والذي استهدف تنمية قدرات عدد 20 سيدة من العاملات في مجال التطريز اليدوي وتسليم شهادات التقدير والجوائز الرمزية للمتدربات.