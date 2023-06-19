«مياه سوهاج» تعتمد القوائم المالية والحسابات الختامية للعام المنتهي

عقدت الجمعية العامة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، عبر تقنية الفيديوكونفرانس، برئاسة المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ورئيس الجمعية العامة لشركات مياه الشرب والصرف الصحي وبحضور ممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات لمناقشة واعتماد القوائم المالية والحسابات الختامية للعام المالي المنتهي في 30 يونيو الجاري.

تنفيذ مشروعات حياة كريمة بسوهاج

وأكد المهندس ممدوح رسلان ضرورة متابعة المشروعات الجاري تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري حياة كريمة في 7 مراكز بسوهاج، والالتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنهاء تلك المشروعات.

تطبيق إجراءات الحوكمة وترشيد المياه

وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، أن الاجتماع تناول أيضا ضرورة الالتزام بتوجيهات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في اتخاذ كافة إجراءات الحوكمة والترشيد والاستغلال الأمثل للأصول والحد من المياه غير المحاسب عليها وتقليل الفاقد، وتحرير مخالفات ضد المخالفين، والاهتمام بشكاوى المواطنين والعمل على حلها داخل قرى ومراكز محافظة سوهاج في 11 مركزا إداريا.