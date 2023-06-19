كيفية تقديم شكوى إلكترونية لوزارة الداخلية.. اعرف أرقام الهواتف والإيميلات

بعض المواطنين يرغبون في تقديم شكاوى عبر الانترنت لوزارة الداخلية، في حالة التعرض لمضايقات أو لتقديم استغاثة أو طلب المساعدة وغيرها من الخدمات التي توفرها الوزارة للمواطنين، ولذلك ترصد «الوطن» عبر السطور التالية كيفية تقديم شكوى إلكترونية لوزارة الداخلية في عدة نقاط تساعدك في إنهاء إجراءات تقديم الشكوى.

كيفية تقديم شكوى إلكترونية لوزارة الداخلية؟

تسهيلًا وتيسيرًا على المواطنين الذين تعرضوا لإساءة من أشخاص مجهولة، خصصت وزارة الداخلية أرقام هواتف والمواقع الإلكترونية والإيميلات الخاصة ببعض القطاعات الخدمية وخدمة تلقى الشكاوى والاستغاثات والتواصل مع المواطنين، ويقوم المواطنون باستخدامها عند الحاجة تشمل المواقع والأرقام: الصفحة الرسمية الوحيدة لوزارة الداخلية على موقع الفيس بوك هي وموقع الوزارة على شبكة الإنترنت.

أرقام هاتفية و البريد الإلكتروني تساعدك في تقديم شكوى إلكترونية لوزارة الداخلية

تقديم شكوى إلكترونية لوزارة الداخلية، جاءت ومشروع الخدمة الصوتية على الهاتف رقم 27979700، وقطاع حقوق الإنسان يخصص البريد الإلكتروني

(e.humamrightssector@moi.gov.eg) والأرقام التليفونية (01126977222 -01126977333 -01126977444) للتواصل مع المواطنين قطاع مصلحة الأمن العام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام تخصص أرقام (24888888 24884500 - 115) للتواصل مع المواطنين بشأن الإبلاغ عن الهاربين.

وخصصت الإدارة العامة للمرور رقم (01221110000 24021233/02) للمساعدة في حالات الطوارئ على الطرق السريعة، ومرور القاهرة خط الاتصال رقم (136) للرد على جميع الاستفسارات، وإدارة الحماية المدنية رقم (180) لتلقي بلاغات الاشتباه في وجود مفرقعات.

كما خصصت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة رقمي (27921395 27921396) للإبلاغ عن جرائم الفساد فضلا عن إضافة البريد الإلكتروني للاستفسارات الخاصة بالتسجيل على الموقع Complaints.moi@moi.gov.eg الخاص بالإدارة العامة للإعلام والعلاقات center@moi.gov.egcenter@iscmi.gov.eg فضلا عن المقر الرئيسي بالعنوان بالتجمع الأول - القاهرة الجديدة.