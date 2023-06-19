خطوات وشروط التصالح في مخالفات المرور.. مساعد وزير الداخلية الأسبق يوضح

تقدم النيابة العامة الكثير من الخدمات إلكترونيًا للمواطنيين من خلال موقعها الإلكتروني، ومن بين تلك الخدمات التظلم على مخالفات المرور والتي يبحث عنها الكثير من المواطنين الراغبين في تقديم تظلم على مخالفات المرور.

خطوات التظلم على مخالفات المرور

وعن خطوات التظلم على مخالفات المرور، تكون عن طريق اتباع بعض الخطوات والتي تبدأ بالدخول على موقع النيابة العامة من خلال الرابط، وبعد ذلك الضغط على أيقونة خدمات المرور، واختيار تظلمات، وبعد ذلك تحديد نوع التظلم وإدخال الرقم القومي، ثم الضغط على تفاصيل المخالفة.

وبعدها ستظهر لك المخالفات المستحقة وتفاصيلها والحد الأقصى والأدنى للغرامة المستحقة، وبعد ذلك تحدد مخالفة التظلم وسببها، ثم تقوم بكتابة البيانات الشخصية والضغط على إرسال الطلب.

بعدها ستظهر لك البيانات المتعلقة بإيصال التظلم ورقم الطلب، تقوم بحفظ الرقم لاستخدامه فيما بعد، ‏وبعدها سيتم إرسال نتيجة التظلم في رسالة على رقم الهاتف.

المخالفات المحظور التصالح فيها

أما عن المخالفات المحظور التصالح فيها، أوضح اللواء مدحت قريطم مساعد وزير الداخلية الأسبق خلال حديثه لـ«الوطن»، أنّ أي مخالفة تدفع فيها الغرامة بشكل فوري حال وقوعها بأنه يجوز التصالح فيها، أما عن المخالفات المحظور التصالح فيها هي السير عكس الاتجاه، وقيادة السيارة دون فرامل، وقيادة السيارة تحت تأثير مسكر أو مخدرات، واستخدام أكثر من رخصة قيادة بصرة غير مشروعة، وقيادة السيارة دون لوحات معدنية.

إضافة إلى تعمد تعطيل حركة المرور، والتعدي على أفراد ورجال المرور، والامتناع عن تحميل ركاب أو طلب أجرة أكتر من المقرر أو القيام بالتحميل العشوائي لسيارات الأجرة، وعدم الإبلاغ عن التسبب في حادث تصادم، و تركيب أجهزة تنبية مخالفة، وفى حالة نقل عدد ركاب أكثر من المقرر.