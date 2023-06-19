«تموين البحيرة» تبحث طلبات نقل مستودعات البوتاجاز خارج الكتلة السكنية

عقدت اللجنة الفرعية للتموين، اليوم، برئاسة اللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام للمحافظة، اجتماعا بحضور المحاسب مجدي الخضر، مدير مديرية التموين، وأعضاء اللجنة، لبحث الطلبات المقدمة من المواطنين أصحاب مستودعات البوتاجاز بنطاق المحافظة.

نقل مستودعات البوتاجاز

واستعرض اجتماع اللجنة الفرعية لتموين البحيرة عددا من الطلبات الخاصة بتعديل اسم المستودعات أو نقلها خارج الكتلة السكنية، كما تم عرض جدول أعمال اللجنة الذي تضمن 13 موضوعا خاصا بمستودعات البوتاجاز.

وتنوعت الموضوعات ما بين نقل من داخل الكتلة السكنية إلى خارجها، وتعديل اسم المستودع، كما قامت اللجنة بإرجاء البت في عدد من الطلبات لحين الانتهاء من تقديم دراسة كافية لها.

تشجيع الاستثمار بالبحيرة

يأتي ذلك في إطار الجهود التي تقوم بها محافظة البحيرة للعمل على تشجيع الاستثمار الجاد وتوفير المناخ الاستثماري وتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات للمستثمرين الجادين، كما تسعى المحافظة إلى تذليل ما يعترض مشروعاتهم من معوقات للمساهمة في دعم وتنمية مصادر الدخل القومي وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة.