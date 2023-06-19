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مصطفى شوقي يكشف موعد طرح أغنيتة الجديدة «رموا طوبتي»

كتب:

ياسمين محمود
08:32 م | الإثنين 19 يونيو 2023
مصطفى شوقي

مصطفى شوقي

كشف الفنان مصطفى شوقي عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»،عن موعد طرح أغنيتة الجديدة «رموا طوبتي».

ونشر مصطفى شوقي البرومو الدعائي للأغنية معلقا: «استنوا أغنيتي الجديدة رموا طوبتي الأربعاء 5:00 مساءاً على كل منصات الموسيقى من فري ميوزيك نصر محروس».

أغنية جيبي بيوجعني 

وطرح الفنان مصطفى شوقي، مؤخرا في احتفالات عيد الحب أغنيته الجديدة «جيبي بيوجعني»، عبر القناة الرسمية للمنتج نصر محروس على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، وحققت نجاحا كبيرا ومشاهدات عالية.

أغنية «جيبي بيوجعني»، من ألحان بلال سرور، وكلمات مصطفى حسن، وتوزيع أماديو، وتسجيل ميكس وماستر هاني محروس.

 

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