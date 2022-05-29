نصر محروس وكارمن سليمان ومسلم أول الحضور لحفلة جوائز الميما

بدأ توافد نجوم الفن على الريد كاربت الخاصة بحفل جوائز الميما، منذ قليل، وكان أول الحضور المنتج نصر محروس، ومغني المهرجانات مسلم، وكارمن سليمان، والطفل محمد أسامة، صاحب أغنية الغزالة رايقة.

أحمد سعد يظهر في حفل جوائز الميما

كما حضر الحفل الفنان أحمد سعد، وأعضاء فرقة واما، التي تضم كلا من أحمد فهمي ومحمد نور ونادر حمدي وأحمد الشامي، كما ظهر الفنانة شيماء مغربي وآخرون.

نصر محروس يحصد جائزة الموهبة

ويحصد المنتج نصر محروس، جائزة الموهبة، فيما تحصل كارمن سليمان على جائزة أفصل مطربة شابة، ومسلم على جائزة أفضل مطرب صاعد.

كان أحمد سعد أحيا مؤخرًا حفلًا غنائيًا كبيرًا في موسم جدة الغنائي، والذي أقيم على مسرح ليالينا إذ شاركه فيه بالغناء كل من حسن شاكوش وعمر كمال، وكان حفلًا جماهيريًا ضخمًا، وقبل حفل السعودية، أحيا حفلًا في دولة الكويت.

رزق مؤخرًا بمولودة أطلق عليها اسم «عليا»، على اسم والدتها وزوجته علياء بسيوني، ونشر أحمد سعد، عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، مقطع فيديو وهو يؤذن في أذني ابنته، وعلق على الفيديو قائلًا: «الحمد لله والشكر لله رزقنا الله بـ عليا أحمد سعد.. اللهم اجعلها من الصالحين الأبرار».

وجمعت قصة حب بين النجم أحمد سعد ومصممة الأزياء علياء بسيونى في شهر يوليو في عام 2020، واحتفل الثنائي بعقد قرانهما في شهر أغسطس من العام الماضي، واقتصر الحضور على الأسرة فقط، وعدد من الأصدقاء والمقربين.

يذكر أن أحمد سعد قرر أن يطرح ألبومه الغنائي الجديد على هيئة أغانٍ منفردة كل فترة مصورة بشكل كامل، حيث قرر أن يكون كل شهر أغنية جديدة يطرحها على منصة اليوتيوب على أن يطرح في نهاية موسم الصيف الألبوم كاملًا.