وفق قانون العمل.. احسب عدد أيام إجازة عيد الأضحى

يتطلع المواطنون خلال هذه الأيام، إلى إجازة عيد الأضحى 2023، ومعرفة عدد أيام الإجازة، خاصة مع حلول شهر ذي الحجة، وباعتبارها مناسبة خاصة لدى المصريين.

وتوصلت البحوث الفلكية إلى أن موعد عيد الأضحى 2023 يبدأ يوم الأربعاء الموافق 28 يونيو، ولكن يظل التساؤل الذي يشغل بال البعض والذي بشأن عدد أيام عيد الأضحى المبارك.

إجازة عيد الأضحى 2023

إجازة عيد الأضحى وفقا لقانون العمل هي 5 أيام، تبدأ مع يوم وقفة عرفات الثلاثاء 27 يونيو، وتستمر لمدة 4 أيام العيد، بينما ينص القانون على حصول العاملين في القطاع الخاص على إجازة 3 أيام تشمل وقفة عرفات ويومين من عيد الأضحى الذي يبدأ الأربعاء 28 يونيو.

وينتظر المواطنون تحديد مجلس الوزراء عدد إجازة عيد الأضحى، حيث إنه من المقرر ضم الإجازات الأسبوعية في الحكومة «الجمعة والسبت» لها.

وتحدد وزارة القوى العاملة والهجرة عدد أيام إجازة عيد الأضحى للعاملين في القطاع الخاص، والتي تصل أحيانا إلى مساواتها في بعض الأحيان للزيادة لتتساوى مع الجهاز الإداري للدولة.

عدد أيام إجازة عيد الأضحى 2023

وفي هذا الصدد، تكون عدد أيام إجازة عيد الأضحى 2023 كالتالي:

- وقفة عرفة يوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو.

- أول أيام عيد الأضحى 2023 يوم الأربعاء 28 يونيو 2023.

- ثاني أيام عيد الأضحى 2023 الخميس 29 يونيو 2023.

- ثالث أيام عيد الأضحى 2023 الجمعة 30 يونيو 2023.

- رابع أيام عيد الأضحى 2023 السبت 1 يوليو 2023.