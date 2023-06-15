عدد أيام إجازة عيد الأضحى 2023.. تبدأ من وقفة عرفات

يشغل بال الكثير من المصريين عدد أيام إجازة عيد الأضحى 2023، خاصة العاملين بالقطاعين الحكومي والخاص، وطلاب الثانوية العامة الذين تنتابهم حالة من السعادة عندما يعرفون أن شهر يوليو المقبل سيشهد إجازات وعطلات رسمية متعددة.

عدد أيام إجازة عيد الأضحى 2023

«الوطن» ترصد السطور التالية عدد أيام إجازة عيد الأضحى 2023 كنوع من تقديم الخدمة للقراء بتحديد أيام إلإجازات التي يحصل عليها العاملون، وتتزامن مع حلول هذه المناسبة الكريمة، وفقا لمواد قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، الخاص بتنظيم أوضاع وشؤون العاملين بالقطاع الحكومي والجهاز الإداري للدولة، والهيئات الحكومية، أو بالنسبة لمواد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 الخاص بتنظيم أوضاع العاملين بالقطاع الخاص، أو لقواعد العمل الداخلية المعمول بها في منشآت وجهات العمل.

عدد أيام إجازة عيد الأضحى 2023.. 5 بأجر كامل

ويبلغ عدد أيام إجازة عيد الأضحى 2023، للعاملين بالقطاعات الحكومية والقطاع العام والأعمال العام والقطاع الخاص، خمسة أيام بداية من وقفة عرفات التي توافق يوم الثلاثاء 27 يونيو 2023 وحتى يوم السبت الأول من شهر يوليو 2023.

وقفة عرفات من عدد أيام إجازة عيد الأضحى 2023

جدير بالذكر أن وقفة عرفات من عدد أيام إجازة عيد الأضحى 2023، في الوقت الذي تصادف إجازة الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو مع أيام إجازات عيد الأضحى 2023، وبالتالي سيتم دمجها في إجازة عيد الأضحى المبارك ليصبح عدد أيام إجازات عيد الأضحى 2023 خمسة أيام فقط منها وقفة عرفات ويتبعها أربعة أيام هي الأربعاء والخميس والجمعة والسبت 28 و28 و30 يونيو و1 يوليو.

وبذلك يكون عدد أيام إجازة عيد الأضحى 2023 ، خلال الفترة من 27 يونيو إلى 1 يوليو بأجر كامل، وفقا لقوانين الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 وقانون العمل رقم 12 لسنة 2003، للقطاعات الحكومية والخاصة على التوالي.